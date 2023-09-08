أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11%

قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11% خلال جلسة الجمعة بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى مشاريع رئيسية لشيفرون في أستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.

وتعد شيفرون هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترون الرئيسيون لديها في آسيا.

وكان النزاع على الأجور وظروف العمل دعم أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية والبريطانية، إذ توقع المتداولون أن تسهم الإمدادات الأسترالية المنخفضة في احتدام المنافسة بين المصادر الأخرى.

ويستهدف العمال المضربون تصعيد الأوضاع في الأسابيع المقبلة، وسط خطط بالتوقف عن العمل تماماً لمدة أسبوعين بداية من الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7% إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة، بعدما قفزت 11% في وقت سابق من التداولات.