الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح من نابلس

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح من نابلس
التاريخ
9/8/2023 7:10:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN-وقع ما يسمى قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، على قرار بهدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح من نابلس.
وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن القرار وقع بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الشهيد خالد صباح.
وكان الشهيد صباح اغتيل على يد قوة خاصة بعد ملاحقته في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار إلى جانب الشهيد مهند شحادة، وكلاهما من سكان عوريف في نابلس، عند مستوطنة عيلي قرب رام الله، ما أدى لمقتل 4 مستوطنين، في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي.
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