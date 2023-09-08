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الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح من نابلس

9/8/2023 7:10:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-وقع ما يسمى قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، على قرار بهدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح من نابلس.


وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن القرار وقع بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الشهيد خالد صباح.


وكان الشهيد صباح اغتيل على يد قوة خاصة بعد ملاحقته في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار إلى جانب الشهيد مهند شحادة، وكلاهما من سكان عوريف في نابلس، عند مستوطنة عيلي قرب رام الله، ما أدى لمقتل 4 مستوطنين، في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي.

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