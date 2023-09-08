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أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا طفيفًا وسط تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة

9/8/2023 7:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.45 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك بموقفه من أسعار الفائدة لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو/ حزيران.

وصعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

(رويترز)

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