40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
9/8/2023 7:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار لقوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
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