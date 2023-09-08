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سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما

9/8/2023 7:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-بلغت أسعار الأرز في آب/أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما مع ارتفاعها بنسبة 9,8 % على شهر، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).


في المقابل، سدلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

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