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مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق بشأن عضوية الاتحاد الإفريقي

9/8/2023 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

جاء ذلك ضمن تصريحات ميشيل للصحفيين، لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، حيث أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية.
وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي" ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن ميشيل قوله إن هناك "إجماعا" على هذا الأمر.

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