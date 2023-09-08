مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق بشأن عضوية الاتحاد الإفريقي
التاريخ
9/8/2023 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.
جاء ذلك ضمن تصريحات ميشيل للصحفيين، لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، حيث أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية.
وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي" ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن ميشيل قوله إن هناك "إجماعا" على هذا الأمر.
MENAFN08092023000208011052ID1107033110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.