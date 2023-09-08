أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية
التاريخ
9/8/2023 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كرمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، أمس الخميس، الطلبة الأوائل في المراكز القرآنية، في احتفال رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة.
وأكد الحوامدة، بكلمته في الحفل بحضور مدراء دوائر رسمية وممثلي المجتمع المحلي، أهمية دور المراكز القرآنية التي ترعاها وزارة الأوقاف في إعداد الأجيال الصالحة المسلحة بالقيم الفضلى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مثمنا دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تعلم وحفظ كتاب الله ليكونوا غرسا طيبا في وطنهم .
وتحدث مدير الأوقاف خالد القضاة عن فضل القرآن الكريم وفضل حفظته وتعليمه تحقيقا لرؤية وزارة الأوقاف في ربط الجيل بكتاب الله، لافتا إلى أن عقد المراكز القرآنية تحت شعار " على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة " جاء بهدف ربط الجيل بجيل الصحابة الاطهار وتاريخهم وسيرتهم العطرة وإبراز دور الهاشميين في إعمار مقاماتهم وأضرحتهم على ثرى الأردن .
وألقى الطالب عماد الشلبي كلمة باسم طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، ثمن خلالها الجهود الكبيرة لمشرفي ومشرفات المراكز لإكساب الطلبة مهارات حفظ وتلاوة كتاب الله، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.
وتخلل الحفل عرض لأنشطة المراكز الصيفية القرآنية، إضافة إلى أناشيد دينية للطلبة .
ووزع راعي الحفل ومدير الأوقاف الشهادات والجوائز التقديرية على الطلبة ومشرفي المراكز الصيفية، كما جرى تكريم الطالبة فلسطين أبو زنهورة احدى الحافظات لكتاب الله، والطالبة غنى حسان من فئة الطلبة من أصحاب الهمم
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