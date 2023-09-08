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أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

9/8/2023 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كرمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، أمس الخميس، الطلبة الأوائل في المراكز القرآنية، في احتفال رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة.


وأكد الحوامدة، بكلمته في الحفل بحضور مدراء دوائر رسمية وممثلي المجتمع المحلي، أهمية دور المراكز القرآنية التي ترعاها وزارة الأوقاف في إعداد الأجيال الصالحة المسلحة بالقيم الفضلى التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مثمنا دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تعلم وحفظ كتاب الله ليكونوا غرسا طيبا في وطنهم .


وتحدث مدير الأوقاف خالد القضاة عن فضل القرآن الكريم وفضل حفظته وتعليمه تحقيقا لرؤية وزارة الأوقاف في ربط الجيل بكتاب الله، لافتا إلى أن عقد المراكز القرآنية تحت شعار " على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة " جاء بهدف ربط الجيل بجيل الصحابة الاطهار وتاريخهم وسيرتهم العطرة وإبراز دور الهاشميين في إعمار مقاماتهم وأضرحتهم على ثرى الأردن .


وألقى الطالب عماد الشلبي كلمة باسم طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن، ثمن خلالها الجهود الكبيرة لمشرفي ومشرفات المراكز لإكساب الطلبة مهارات حفظ وتلاوة كتاب الله، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.
وتخلل الحفل عرض لأنشطة المراكز الصيفية القرآنية، إضافة إلى أناشيد دينية للطلبة .
ووزع راعي الحفل ومدير الأوقاف الشهادات والجوائز التقديرية على الطلبة ومشرفي المراكز الصيفية، كما جرى تكريم الطالبة فلسطين أبو زنهورة احدى الحافظات لكتاب الله، والطالبة غنى حسان من فئة الطلبة من أصحاب الهمم

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