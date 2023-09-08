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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

9/8/2023 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل آخر جلسات الأسبوع اليوم الجمعة، بعدما سجلت خسائر على مدار سبع جلسات متتالية.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.37 بالمئة إلى 455 نقطة، بعدما سجل أطول موجة خسائر منذ شباط 2018.


كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.36 بالمئة مسجلاً 15768 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.15 بالمئة عند 7453 نقطة، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.33 بالمئة مسجلاً 7221 نقطة.


وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم شركات التجزئة المكاسب بحوالي 1 بالمئة، فيما حققت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات بنحو 0.6 بالمئة.


وكانت منطقة اليورو كشفت أمس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها بنحو 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.3 بالمئة.

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