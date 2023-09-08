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عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

9/8/2023 6:07:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طرحت الحكومة عطاء لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان الحكومي، بحسب ما أوردت دائرة العطاءات الحكومية.
ويتضمن المشروع "العمل على إنشاء مبنى للعيادات الخارجية من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 5200 م2 والمكون من غرف عيادات ومختبرات بنك الدم ومستودعات شاملا جميع الأعمال والأعمال الخارجية".
ودعت الدائرة، "المقاولين الأردنيين المصنفين بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عنها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الأولى أو الثانية ولديهم تصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص كهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى والثانية" للمشاركة في العطاء اعتبارا من الأحد المقبل.
ولفتت النظر إلى أن عدم قبول عرض المناقصة في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.
ويبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 500 دينار "غير مستردة"، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن آخر موعد لدفع ثمن هذه الوثائق في 18 أيلول الحالي.
وتحدثت عن تأمين دخول العطاء أي (الكفالة البنكية) وتقدم بمغلف منفصل وهو متطلب أساسي في العطاء، مشيرة إلى أن قيمة التأمين تبلغ 60 ألف دينار ومدة سريان التأمين 90 يوما.

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