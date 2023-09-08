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الإعلام العبري: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الأحد المقبل

9/8/2023 6:06:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال قرر فتح معبر "كرم أبو سالم" أمام تصدير البضائع من غزة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بقولها: "قرار بإعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" يوم الأحد المقبل، بعد إغلاقه أمام تصدير البضائع من القطاع إثر محاولة تهريب متفجرات". بحسب زعمها.


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