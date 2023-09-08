الإعلام العبري: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الأحد المقبل

الإعلام العبري: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الأحد المقبل
التاريخ
9/8/2023 6:06:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN-ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال قرر فتح معبر "كرم أبو سالم" أمام تصدير البضائع من غزة.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بقولها: "قرار بإعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" يوم الأحد المقبل، بعد إغلاقه أمام تصدير البضائع من القطاع إثر محاولة تهريب متفجرات". بحسب زعمها.
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