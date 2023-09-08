إعصار هايكوي يغلق المدارس ومحطات مترو في جنوب الصين

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى وقت مبكر من غد السبت، على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من إقيلم قوانغدونغ، الذي يضم شنتشن ويعد واحدًا من أغنى الأقاليم في الصين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) سكانًا يمسكون بأشرطة للإرشاد ويسيرون بحذر وسط مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الركبة في وقت متأخر من أمس الخميس، في مدينة شنتشن التي يسكنها 17.7 مليون نسمة.

وأظهر سجل هطول الأمطار أن 465.5 مليمتر من مياه الأمطار سقطت على شنتشن على مدار 12 ساعة لتسجل أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في العام 1952. وقالت وسائل الإعلام في شنتشن إنه يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار التي ستهطل يوميًا على المدينة 500 مليمتر.

ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء، وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 691 مليون دولار قبل أن يتحرك غربًا إلى قوانغدونغ أمس الخميس. وتم تخفيض تصنيفه إلى منخفض مداري.

ومع ذلك، أصدر مرصد شنتشن تحذيرات طارئة نصح فيها السكان بالتزام منازلهم، وقال إن الأمطار الغزيرة كانت مفاجئة وكثيفة. وأغلقت السلطات المكاتب في بعض مناطق شنتشن بينما علقت الدراسة في جميع المدارس وأغلقت عدة محطات لمترو الأنفاق.

كما أوقفت الخدمات في ميناءي ليانتانغ وينجيندو، اللذين يربطان شنتشن وهونج كونج، بسبب أضرار ناجمة عن السيول. وحولت عمليات نقل المواد الغذائية الطازجة والركاب والشاحنات إلى موانئ أخرى.

وعلى بعد نحو 130 كيلومترًا من شنتشن، علقت السلطات الدراسة في عشر مناطق بمدينة قوانغتشو اليوم أو أجلت فتح المدارس، في حين حذرت مدينة تشوهاي من تشبع المناطق الحضرية والريفية بالمياه واحتمال حدوث انهيارات أرضية.