الإسترليني يرتفع قليلا أمام الدولار

الإسترليني يرتفع قليلا أمام الدولار
التاريخ
9/8/2023 6:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة لكنه بقي تحت حاجز الـ 25ر1 دولار.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني أمام الدولار اليم عند 248ر1 دولار، فيما ارتفع أيضا مقابل أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 166ر1 يورو.
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