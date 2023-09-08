الذهب عالميا يرتفع قليلا ويتجه لانخفاض أسبوعي



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 حزيران.



وصعد البلاديوم 1 بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.