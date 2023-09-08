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مجموعات أكسور و هانزجروهي : ابتكار، براعة و استدامة

9/8/2023 5:47:01 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

مجموعات أكسور و هانزجروهي : ابتكار، براعة و استدامة.

شركة هانزجروهي في معرض الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 8, 2023/EINPresswire/ -- تعد هانزجروهي شركة ألمانية رائدة في تصنيع مرشات الدش، وأنظمة الدش، والحمامات، وصنابير المطابخ، وأحواض المطابخ. ومن المقرر أن تسلط الشركة الضوء على منتجاتها المتطورة في معرض الفنادق والضيافة الذي سيقام في المملكة العربية . لسعودية هذا الشهر (10 إلى 12 سبتمبر) ويستهدف كبار المشترين الباحثين عن منتجات لمشاريعهم القادمة في قطاع الضيافة والفنادق

وقد ذكر مهاب الأحمد، مدير مكتب السعودية والبحرين في شركة هانزجروهي لمجلة جلف كونستراكشن بأن الشركة تسعى جاهدة وبشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها باعتبارها رائدة في توفير الحلول المبتكرة، والمنتجات عالية الجودة، والتصميمات المتميزة
.من خلال علامتين راسختين هانزجروهي وأكسور. ويؤكد مهاب بأن الشركة سوف تعزز تواجدها في المنطقة من خلال مشاركتها في المعرض

ومن بين المنتجات المبتكرة التي ستعرضها الشركة الجيل الجديد من منتجها iBox Universal 2 وهي حلول تركيب مخفية متنوعة الاستخدام تمنح حرية التصميم في الحمامات، و Pulsify سلسلة مرشات الدش العصرية المصممة للمساحات
.الصغيرة Finoris صنبور الحمامات المتنقل، وصنابير Vivenis الراقية التي توفر عملية رش واسعة النطاق، وصنابير Tecturis S و Tecturis E، وتجهيزات Metropol، و RainDrain Flex وجميعها من علامة هانزجروهي

ومن علامة أكسور، سوف تعرض الشركة منتجها Axor One Colors من بابر أوسجيربي والتي جاءت امتدادًا لمجموعة الحمامات Axor One التي طرحت في العام الماضي مع مجموعة مختارة من الصنابير والتجهيزات الملونة والمستلهمة من التفاعل الطبيعي بين الضوء واللون والماء، بالإضافة إلى Citterio أيقونة تصميم الحمامات العصرية، وصنابير MyEdition المسطحة والعصرية وذات التصميم البسيط، وأنظمة دش Axor Edge و Axor One مع أحدث الإكسسوارات
.المبتكرة

.وتعود هانزجروهي للمشاركة في معرض هذا الشهر بعد أن تلقت ردود فعل إيجابية للغاية تجاه مشاركتها في معرض الفنادق الذي أقيم في المملكة العربية السعودية العام الماضي

".وفي تعليقه على ذلك، قال مهاب: "لقد جاءت ردود الفعل جيدة للغاية سواء من الزوار أو الشركاء بعد مشاركتنا في معرض العام الماضي. وهذه كانت أول مشاركة لنا في معرض في السعودية، حيث حرصنا على إبراز إلتزامنا الراسخ تجاه ترشيد المياه

".وأضاف: "لقد كان لقائنا بالجميع بعد الوباء مشجعًا للغاية. لقد قدّم المعرض منصة مثالية للكشف عن الإبداعات المتطورة، والحلول المبتكرة، وأتاح لنا التواصل بفعالية مع عملائنا الكرام

وحسب ما قال أندرياس وولف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة في هانزجروهي بأن معرض الفنادق والضيافة في السعودية يوفر فرصة لكل من هانزجروهي وأكسور، حيث ستستعرض العلامتان مجموعتهما المتميزة ومنتجاتهما
.الجديدة للعملاء المحتملين والشخصيات المؤثرة في المنطقة

"إننا نحرص على اكتشاف فرص جديدة في المملكة العربية السعودية التي يشهد فيها قطاع الضيافة انتعاشًا ملموسًا لسنوات عديدة مع إطلاق العديد من المشاريع المتميزة. لقد نجحت الشركة في بناء مكانة مرموقة بسبب قدرتها على ابتكار وتقديم منتجات
.تتميز بالفخامة ودقة التصنيع والالتزام بحماية البيئة. ونحن نعتز باستخدام هذه المنتجات في الفنادق والوحدات الراقية في جميع أنحاء العالم،" كما أشار وولف

وعلّق وولف قائلا: "على ضوء إيماننا الراسخ بأن الماء هو مصدر الحياة، فإن إبداعاتنا المتطورة تتيح لنا تقديم منتجات تتناغم مع الطبيعة بانسيابية وتدمج الاستدامة في المنتجات بدون المساس بتجربة المستخدم المميزة. هذا التضافر الرائع بين الفكر البيئي
.وراحة ورضا المستخدمين يحظى بأهمية خاصة لقطاع الضيافة. إننا ندرك جيدًا بأن ضيوف الفنادق يتطلعون إلى تجربة فندقية راقية وفائقة الجودة مع لمسات من الخصوصية والتفرد

.وتشتهر منتجات هانزجروهي وأكسور بالاهتمام بالتفاصيل، وتوفير الراحة، والحفاظ على المياه، كما أضاف وولف

وواصل قائلا: "نسعى جاهدين إلى تحسين منتجاتنا، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة للابتكار. كما نشعر بالحماس الشديد تجاه ابتكار منتجات لا تتميز بالشكل الجمالي الأنيق فقط، بل تركز على الخصائص الوظيفية والاستدامة. نحن رواد في تطوير وإنتاج
".منتجات مستدامة ومبتكرة، ونلتزم بتقديم منتجات وخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لعملائنا

وأكد مهاب بأن هانزجروهي تحرص على تلبية احتياجات المنطقة، لذا توفر تشكيلة متنوعة من المنتجات للشرق الأوسط والتي صممت للوفاء بالمتطلبات الفنية لعلامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بمعدل استهلاك
.المياه

وحول أداء الشركة في المنطقة، قال أندرياس وولف: "إن توسعنا في المنطقة كان سريعًا. وبينما واجهت أعمالنا تحديات ملموسة في فترة انتشار الوباء، إلا أننا نجحنا في مواكبة التغيرات. ومن خلال المرونة العالية والإرادة القوية، تمكنا من التغلب على
".التحديات بل وتحقيق نمو ملموس خلال السنوات الماضية

واختتم قائلا: "نملك خططًا طموحة لتعزيز نمو أعمالنا في المنطقة، ونؤمن بأننا نملك فرصًا لا متناهية، حيث تزخر المنطقة بالعديد من الإمكانيات والفرص الواعدة التي تبشر بمستقبل مشرق، ونحرص جاهدين على المساهمة بدور فعال في قصة نجاح هذه
."المنطقة

Marija Cerauskaite
Hansgrohe

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