مجموعات أكسور و هانزجروهي : ابتكار، براعة و استدامة.

مجموعات أكسور و هانزجروهي : ابتكار، براعة و استدامة
التاريخ
9/8/2023 5:47:01 AM
(MENAFN- EIN Presswire)
مجموعات أكسور و هانزجروهي : ابتكار، براعة و استدامة.
شركة هانزجروهي في معرض الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية
RIYADH, SAUDI ARABIA, September 8, 2023/EINPresswire/ -- تعد هانزجروهي شركة ألمانية رائدة في تصنيع مرشات الدش، وأنظمة الدش، والحمامات، وصنابير المطابخ، وأحواض المطابخ. ومن المقرر أن تسلط الشركة الضوء على منتجاتها المتطورة في معرض الفنادق والضيافة الذي سيقام في المملكة العربية . لسعودية هذا الشهر (10 إلى 12 سبتمبر) ويستهدف كبار المشترين الباحثين عن منتجات لمشاريعهم القادمة في قطاع الضيافة والفنادق
وقد ذكر مهاب الأحمد، مدير مكتب السعودية والبحرين في شركة هانزجروهي لمجلة جلف كونستراكشن بأن الشركة تسعى جاهدة وبشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها باعتبارها رائدة في توفير الحلول المبتكرة، والمنتجات عالية الجودة، والتصميمات المتميزة
.من خلال علامتين راسختين هانزجروهي وأكسور. ويؤكد مهاب بأن الشركة سوف تعزز تواجدها في المنطقة من خلال مشاركتها في المعرض
ومن بين المنتجات المبتكرة التي ستعرضها الشركة الجيل الجديد من منتجها iBox Universal 2 وهي حلول تركيب مخفية متنوعة الاستخدام تمنح حرية التصميم في الحمامات، و Pulsify سلسلة مرشات الدش العصرية المصممة للمساحات
.الصغيرة Finoris صنبور الحمامات المتنقل، وصنابير Vivenis الراقية التي توفر عملية رش واسعة النطاق، وصنابير Tecturis S و Tecturis E، وتجهيزات Metropol، و RainDrain Flex وجميعها من علامة هانزجروهي
ومن علامة أكسور، سوف تعرض الشركة منتجها Axor One Colors من بابر أوسجيربي والتي جاءت امتدادًا لمجموعة الحمامات Axor One التي طرحت في العام الماضي مع مجموعة مختارة من الصنابير والتجهيزات الملونة والمستلهمة من التفاعل الطبيعي بين الضوء واللون والماء، بالإضافة إلى Citterio أيقونة تصميم الحمامات العصرية، وصنابير MyEdition المسطحة والعصرية وذات التصميم البسيط، وأنظمة دش Axor Edge و Axor One مع أحدث الإكسسوارات
.المبتكرة
.وتعود هانزجروهي للمشاركة في معرض هذا الشهر بعد أن تلقت ردود فعل إيجابية للغاية تجاه مشاركتها في معرض الفنادق الذي أقيم في المملكة العربية السعودية العام الماضي
".وفي تعليقه على ذلك، قال مهاب: "لقد جاءت ردود الفعل جيدة للغاية سواء من الزوار أو الشركاء بعد مشاركتنا في معرض العام الماضي. وهذه كانت أول مشاركة لنا في معرض في السعودية، حيث حرصنا على إبراز إلتزامنا الراسخ تجاه ترشيد المياه
".وأضاف: "لقد كان لقائنا بالجميع بعد الوباء مشجعًا للغاية. لقد قدّم المعرض منصة مثالية للكشف عن الإبداعات المتطورة، والحلول المبتكرة، وأتاح لنا التواصل بفعالية مع عملائنا الكرام
وحسب ما قال أندرياس وولف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة في هانزجروهي بأن معرض الفنادق والضيافة في السعودية يوفر فرصة لكل من هانزجروهي وأكسور، حيث ستستعرض العلامتان مجموعتهما المتميزة ومنتجاتهما
.الجديدة للعملاء المحتملين والشخصيات المؤثرة في المنطقة
"إننا نحرص على اكتشاف فرص جديدة في المملكة العربية السعودية التي يشهد فيها قطاع الضيافة انتعاشًا ملموسًا لسنوات عديدة مع إطلاق العديد من المشاريع المتميزة. لقد نجحت الشركة في بناء مكانة مرموقة بسبب قدرتها على ابتكار وتقديم منتجات
.تتميز بالفخامة ودقة التصنيع والالتزام بحماية البيئة. ونحن نعتز باستخدام هذه المنتجات في الفنادق والوحدات الراقية في جميع أنحاء العالم،" كما أشار وولف
وعلّق وولف قائلا: "على ضوء إيماننا الراسخ بأن الماء هو مصدر الحياة، فإن إبداعاتنا المتطورة تتيح لنا تقديم منتجات تتناغم مع الطبيعة بانسيابية وتدمج الاستدامة في المنتجات بدون المساس بتجربة المستخدم المميزة. هذا التضافر الرائع بين الفكر البيئي
.وراحة ورضا المستخدمين يحظى بأهمية خاصة لقطاع الضيافة. إننا ندرك جيدًا بأن ضيوف الفنادق يتطلعون إلى تجربة فندقية راقية وفائقة الجودة مع لمسات من الخصوصية والتفرد
.وتشتهر منتجات هانزجروهي وأكسور بالاهتمام بالتفاصيل، وتوفير الراحة، والحفاظ على المياه، كما أضاف وولف
وواصل قائلا: "نسعى جاهدين إلى تحسين منتجاتنا، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة للابتكار. كما نشعر بالحماس الشديد تجاه ابتكار منتجات لا تتميز بالشكل الجمالي الأنيق فقط، بل تركز على الخصائص الوظيفية والاستدامة. نحن رواد في تطوير وإنتاج
".منتجات مستدامة ومبتكرة، ونلتزم بتقديم منتجات وخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لعملائنا
وأكد مهاب بأن هانزجروهي تحرص على تلبية احتياجات المنطقة، لذا توفر تشكيلة متنوعة من المنتجات للشرق الأوسط والتي صممت للوفاء بالمتطلبات الفنية لعلامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بمعدل استهلاك
.المياه
وحول أداء الشركة في المنطقة، قال أندرياس وولف: "إن توسعنا في المنطقة كان سريعًا. وبينما واجهت أعمالنا تحديات ملموسة في فترة انتشار الوباء، إلا أننا نجحنا في مواكبة التغيرات. ومن خلال المرونة العالية والإرادة القوية، تمكنا من التغلب على
".التحديات بل وتحقيق نمو ملموس خلال السنوات الماضية
واختتم قائلا: "نملك خططًا طموحة لتعزيز نمو أعمالنا في المنطقة، ونؤمن بأننا نملك فرصًا لا متناهية، حيث تزخر المنطقة بالعديد من الإمكانيات والفرص الواعدة التي تبشر بمستقبل مشرق، ونحرص جاهدين على المساهمة بدور فعال في قصة نجاح هذه
."المنطقة
Marija Cerauskaite
Hansgrohe
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