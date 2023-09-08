شديفات عميدا لكلية التمريض بجامعة مؤتة .. مبارك

شديفات عميدا لكلية التمريض بجامعة مؤتة .. مبارك
التاريخ
9/8/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتقدم الرائد فاطمه الطراونة بأجمل التهاني والتبريكات للاستاذ والمعلم الدكتور رائد شديفات بمناسبة تعيينه عميدا لكلية التمريض في مؤتة السيف والقلم
أنت أهل لهذا المنصب وفقك الله وأعانك على مسؤولياته .
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