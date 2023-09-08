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شديفات عميدا لكلية التمريض بجامعة مؤتة .. مبارك

9/8/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتقدم الرائد فاطمه الطراونة بأجمل التهاني والتبريكات للاستاذ والمعلم الدكتور رائد شديفات بمناسبة تعيينه عميدا لكلية التمريض في مؤتة السيف والقلم
أنت أهل لهذا المنصب وفقك الله وأعانك على مسؤولياته .

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