Friday, 08 September 2023 02:24 GMT

د، اسيد الذنيبات الف مبارك عمادة كلية الحقوق.

9/8/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الدكتور عبدالله ماجد العكايله واشقاؤه من الأخ والزميل والصديق الأستاذ الدكتور اسيد حسن الذنيبات بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تجديد الثقة به كعميدا لكلية الحقوق في جامعة مؤتة، اعانكم الله على حمل لواء الامانة والمسؤولية ووفقك
لما يُحب ويرضى والف الف الف الف مبااااارك ومنها للأعلى ان شاءالله.

MENAFN08092023000151011027ID1107032806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث