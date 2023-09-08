د، اسيد الذنيبات الف مبارك عمادة كلية الحقوق.
التاريخ
9/8/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الدكتور عبدالله ماجد العكايله واشقاؤه من الأخ والزميل والصديق الأستاذ الدكتور اسيد حسن الذنيبات بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تجديد الثقة به كعميدا لكلية الحقوق في جامعة مؤتة، اعانكم الله على حمل لواء الامانة والمسؤولية ووفقك
لما يُحب ويرضى والف الف الف الف مبااااارك ومنها للأعلى ان شاءالله.
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