إلين خلف تعود لجمهورها بصدمة.. هل انفصلت عن زوجها؟

ونشرت إلين خلف صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

وعلقت المطربة البالغة من العمر 49 عامًا على الصورة قائلة: "ومِنْ هُنا ابتدي".

وتوقع متابعو إلين خلف أنها عائدة بعمل فني جديد، بعد غيابها منذ زواجها من كارلوس أيوب عام 2013.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إلين خلف انفصلت مؤخرا عن زوجها كارلوس أيوب.

وتزوجت إلين وكارلوس عام 2013، وأنجبا ابنتهما "ليفي"، التي ظلت برعاية أمها بعد الانفصال المزعوم.