إلين خلف تعود لجمهورها بصدمة.. هل انفصلت عن زوجها؟

إلين خلف تعود لجمهورها بصدمة.. هل انفصلت عن زوجها؟
التاريخ
9/8/2023 5:23:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، تستعد المطربة اللبنانية إلين خلف للعودة من جديد.
ونشرت إلين خلف صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.
وعلقت المطربة البالغة من العمر 49 عامًا على الصورة قائلة: "ومِنْ هُنا ابتدي".
وتوقع متابعو إلين خلف أنها عائدة بعمل فني جديد، بعد غيابها منذ زواجها من كارلوس أيوب عام 2013.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إلين خلف انفصلت مؤخرا عن زوجها كارلوس أيوب.
وتزوجت إلين وكارلوس عام 2013، وأنجبا ابنتهما "ليفي"، التي ظلت برعاية أمها بعد الانفصال المزعوم.
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