غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في ميلانو

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة ميلانو الإيطالية لتعزيز حجم النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين دبي وإيطاليا.

ويعد مكتب ميلانو ثاني مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في أوروبا بعد افتتاح مكتبها، مؤخراً، في لندن، وبافتتاحه يصل إجمالي عدد المكاتب الخارجية للغرفة إلى 23 مكتباً حول العالم. ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كل أنحاء العالم بحلول عام 2030.



وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.

وحضر افتتاح المكتب ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات الإيطالية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نتطلع من خلال توسيع وجودنا في السوق الأوروبية إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية. ونتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تعزيز تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا والأسواق الأوروبية الأخرى، وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة. وأنا واثق من أن مكتب ميلانو الجديد سيرتقي بالعلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين إلى آفاق جديدة».

من جانبه، قال ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية: «على مر السنين، نجحت دولة الإمارات في إقامة علاقات راسخة مع الشركات والمؤسسات الإيطالية. واليوم، يسعدنا أن نشهد الارتقاء بهذه الشراكات إلى آفاق أوسع مع إطلاق مكتب تمثيل غرفة دبي العالمية في ميلانو لتأكيد هدفنا المشترك المتمثل في تقوية الروابط وتعزيز فرص الأعمال المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن بناء شبكة تجارية واستثمارية بين اثنين من الأسواق الأكثر ديناميكية».

وأضاف الخاجة: «أعتقد أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وإيطاليا، فضلاً عن جذب الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات ومشاريع تجارية جديدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية الرئيسية القائمة على المعرفة والابتكار بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، والنهج المتوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وستركز غرفة دبي العالمية من خلال المكتب الجديد على توفير مزيد من الدعم لمجتمع الأعمال الإيطالي، وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات الإيطالية على دخول سوق دبي والتوسع منها على المستوى الدولي، إضافة إلى دعم توسع شركات دبي في السوق الإيطالية ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا خلال العام الماضي نحو 33.7 مليار درهم، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت نحو 7% مقارنة بعام 2021. وقد بلغ عدد الشركات الإيطالية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة يناير- يوليو 2023 نحو 228 شركة جديدة، بنسبة نمو تبلغ نحو 49% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الإيطالية المسجلة في عضوية الغرفة حتى نهاية يوليو الماضي نحو 1758 شركة.



وتشمل مجالات التجارة الأساسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا كلاً من الآلات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والألمنيوم، والتبغ، وقطع غيار المركبات، والأحذية، والمصنوعات الجلدية. وسيعمل المكتب الخارجي الجديد في ميلانو على تعزيز العلاقات التجارية القوية بالفعل بين الجانبين من خلال تحديد فرص التجارة والاستثمار الجديدة في مجالات رئيسية مثل المنتجات الصيدلانية، والمنتجات الزراعية، والسيارات، والسلع الاستهلاكية.

وقد أسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية ذات المستوى العالمي في ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً مفضلاً للشركات الإيطالية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. وتتيح الإمارة وصولاً سلساً إلى 2.2 مليار مستهلك، ما يساعد الشركات الإيطالية على توسيع نطاق حضورها عالمياً. وتلتزم غرفة دبي العالمية بتقديم كل التسهيلات الضرورية لتوسيع نطاق التعاملات التجارية مستقبلاً بين الإمارات وإيطاليا.