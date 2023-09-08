«نايت نوكس» تختار دبي لافتتاح أول مقر لها خارج بريطانيا

«نايت نوكس» تختار دبي لافتتاح أول مقر لها خارج بريطانيا
التاريخ
9/8/2023 5:23:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة نايت نوكس، المطور العقاري، ومقرها مانشستر بالمملكة المتحدة، عن افتتاح أول مكتب خارجي لها في دبي، كجزء من توسعها في الشرق الأوسط.
وسيتوسع المكتب ليغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك الإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وقد تم إنشاؤه للسماح بتوسيع عروض العقارات الخاصة بالشركة في المملكة المتحدة، وإنشاء فرع جديد يركز فقط على بيع عقارات دبي حول العالم.
وسيقود أعمال الشرق الأوسط لويس كومب، الذي سيقود الاستثمارات الموجودة داخل المملكة المتحدة، وجوردان يافي، الذي سيركز على الفرص العقارية في دبي.
وقال سام بالارد، مدير العمليات في نايت نوكس: «خلال 20 عاماً من تاريخ المبيعات في نايت نوكس، قمنا ببناء قاعدة قوية من العملاء في الشرق الأوسط».
وأضاف: «تمثل قاعدة عملاء نايت نوكس في الشرق الأوسط بشكل عام ما بين 20 إلى 30% من مبيعاتنا، لكن هذه النسبة ارتفعت على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 40%، ما يسلط الضوء على الإقبال القوي والمتنامي على العقارات البريطانية في المنطقة».
وقال لويس كومب، كبير المستشارين العقاريين: «شهدت منطقة الشرق الأوسط نفسها توسعاً اقتصادياً كبيراً، ما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن فرص استثمارية عقارية في المملكة المتحدة».
وقال جوردان يافي، مدير العقارات في دبي: «نحن متحمسون لإطلاق عرض سيوفر لقاعدة عملائنا العالمية فرصاً استثمارية تقع داخل دبي».
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