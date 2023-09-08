«نايت نوكس» تختار دبي لافتتاح أول مقر لها خارج بريطانيا

أعلنت شركة نايت نوكس، المطور العقاري، ومقرها مانشستر بالمملكة المتحدة، عن افتتاح أول مكتب خارجي لها في دبي، كجزء من توسعها في الشرق الأوسط.

وسيتوسع المكتب ليغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك الإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وقد تم إنشاؤه للسماح بتوسيع عروض العقارات الخاصة بالشركة في المملكة المتحدة، وإنشاء فرع جديد يركز فقط على بيع عقارات دبي حول العالم.

وسيقود أعمال الشرق الأوسط لويس كومب، الذي سيقود الاستثمارات الموجودة داخل المملكة المتحدة، وجوردان يافي، الذي سيركز على الفرص العقارية في دبي.

وقال سام بالارد، مدير العمليات في نايت نوكس: «خلال 20 عاماً من تاريخ المبيعات في نايت نوكس، قمنا ببناء قاعدة قوية من العملاء في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تمثل قاعدة عملاء نايت نوكس في الشرق الأوسط بشكل عام ما بين 20 إلى 30% من مبيعاتنا، لكن هذه النسبة ارتفعت على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 40%، ما يسلط الضوء على الإقبال القوي والمتنامي على العقارات البريطانية في المنطقة».

وقال لويس كومب، كبير المستشارين العقاريين: «شهدت منطقة الشرق الأوسط نفسها توسعاً اقتصادياً كبيراً، ما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن فرص استثمارية عقارية في المملكة المتحدة».

وقال جوردان يافي، مدير العقارات في دبي: «نحن متحمسون لإطلاق عرض سيوفر لقاعدة عملائنا العالمية فرصاً استثمارية تقع داخل دبي».