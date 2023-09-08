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الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت سبعة أيام

9/8/2023 5:23:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم الجمعة، مع اقتناص المستثمرين أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا، التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف، شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ اقتصاد أوروبا، إلى التأثير سلباً على المعنويات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8% بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.

وبينما اتسمت التداولات، اليوم الجمعة، باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل إلى نحو 0.7% مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9 بالمئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.

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