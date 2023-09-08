أسهم التكنولوجيا تتلاعب بالأسواق اليابانية بعد حظر آيفون

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يُشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظراً على هواتف آيفون.

وكانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 بالمئة، ليدفع المؤشر نيكاي للتراجع وخسارة 85 نقطة.

كما هبط سهم شركة سايبر إجينت لألعاب الهاتف المحمول والإعلانات 6.83% ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية للمؤشر نيكاي.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.16 بالمئة إلى 32606.84 نقاط عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 بالمئة، الخميس، عندما أنهى أيضاً سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة.

وانخفض المؤشر 0.32% على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 بالمئة، الجمعة، وانخفض أيضاً لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عاماً في وقت مبكر من جلسة الخميس.

ومع ذلك، تمكن المؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40% خلال الأسبوع.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، وعددها 225، انخفض 200 سهم، وارتفع 24، واستقر سهم واحد.

ومن بين المجموعات الصناعية على المؤشر نيكاي، لم ترتفع إلا أسهم قطاع المرافق.

وأدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى زيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر في تشديد السياسة النقدية.