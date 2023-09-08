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الاحتلال يعتقل 11 موطناً بحملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

9/8/2023 5:14:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، موطناً بحملة مداهمات واعتقالات شملت عدة مناطق في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا خلال حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم نور شمس على طريق رام الله، وهم الأسيرين المحررين محمود سريس وعماد مشارقة والشبان أسيد وإسلام الجبعاوي وطارق عمارنة.

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