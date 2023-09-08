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زوارق الاحتلال تطلق النار بتجاه مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

9/8/2023 5:14:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت النار بشكل مكثف بتجاه المراكب في عرض بحر شمال قطاع غزة.

ويُشار إلى أنه بشكل يومي تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على الصيادين في بحر القطاع من خلال إطلاق النار والملاحقة ومصادر قواربهم؛ لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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