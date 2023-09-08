زوارق الاحتلال تطلق النار بتجاه مراكب الصيد في بحر شمال القطاع
التاريخ
9/8/2023 5:14:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN-أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت النار بشكل مكثف بتجاه المراكب في عرض بحر شمال قطاع غزة.
ويُشار إلى أنه بشكل يومي تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على الصيادين في بحر القطاع من خلال إطلاق النار والملاحقة ومصادر قواربهم؛ لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
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