



وبحسب الصحيفةـ، فإن الجيش الإسرائيلي حذر من أن فترة الأعياد ستكون فترة اختبار، خاصة في ظل ما يصفه "التحريض" الكبير من الجانب الفلسطيني والرغبة في تنفيذ هجمات.





ووقعت خلال فترة الأعياد اليهودية العام الماضي، 4 هجمات وصفت بأنها خطيرة، كما ذكرت الصحيفة العبرية.





وقالت: إن الواقع أكثر تشاؤمًا من أي وقت مضى بعد مرور عام ونصف على اندلاع الموجة الحالية، وتدرك جميع الأطراف وخاصة في إسرائيل أننا لم نقترب بعد من نهاية التصعيد الأمني المتزايد والذي يجعل المشهد أكثر إثارة للقلق في الفترة المقبلة.





وتشير بيانات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إلى أنه منذ بداية العام الجاري 2023، وقع ما لا يقل عن 190 هجومًا كبيرًا، بما شمل عمليات إطلاق نار وطعن ودهس، وهي أرقام سجلت أكثر مما تم تسجيله في عام 2022 بأكلمه والذي تم خلاله تنفيذ 180 هجومًا كبيرًا، يضاف إلى ذلك إحباط أكثر من 500 هجوم في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، مقارنةً بـ 472 إحباط هجوم في العام الماضي، ما يشير إلى أن الأرقام الحالية مثيرة للقلق بالفعل.





وبينت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل حاليًا بشكل مكثف لاعتقال الناشطين البارزين لمحاولة وقف الهجمات التي قد تشن، ولكنها تدرك جيدًا أنه ليس من الممكن اعتقال جميع "الإرهابيين"، وأنه من بين كل 100 أو 200 عملية اعتقال ناجحة، سيكون هناك "إرهابي" واحد سينجح في الوصول إلى وجهته وينفذ هجومًا قد يكون مميتًا على غرار سلسلة الهجمات الأخيرة. وفق تعبيرها وقولها.





وذكرت أنه لأول مرة منذ سنوات لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الإنذارات خلال فترة الأعياد، وهي مستقرة إلى حد ما عند نحو 200 إنذار يوميًا، ما يعني إبقاء مستوى حالة التأهب مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا.



