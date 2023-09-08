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الحكومة الإسرائيلية تدرس تأجيل انتخابات البلديات العربية

9/8/2023 5:14:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارات لتأجيل انتخابات المجالس المحلية في 12 بلدة عربية، أو تعيين لجان خاصة لإدارة تلك البلديات العربية، وذلك خشية سيطرة المنظمات الإجرامية عليها، ضمن تفشٍ غير مسبوق للجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.

وناقشت اللجنة الفرعية للتصدي للجريمة في المجتمع العربي، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة أمس الخميس، سبل إبعاد المنظمات الإجرامية عن السلطات المحلية العربية (البلديات).

وأثار مندوبو الشاباك والشرطة، المخاوف من قيام منظمات إجرامية بتهديد المرشحين، أو زرع مرشحين نيابة عنهم للسيطرة على السلطات المحلية العربية.

وحسب ما أوردت اللجنة الفرعية في بيان مقتضب: "تم خلال المناقشة، اقتراح تأجيل الانتخابات في 12 سلطة محلية عربية لمدة ثلاثة أشهر، أو تعيين لجنة من قبل وزارة الداخلية، لمنع تدخل التنظيمات الإجرامية".

من جهته، طلب المستشار القانوني للحكومة مناقشة التأجيل أو التعيين بعمق أكثر، من أجل بلورة موقف قانوني، كما طلب عدد من الوزراء الحاضرين، الحصول على قائمة السلطات المحلية المعنية، لكن مفتش عام الشرطة رفض الكشف عن هذه الأسماء.

كما عرض مندوبو الأجهزة الأمنية على نتنياهو والوزراء خلال الجلسة، حزمة تشريعية سريعة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، من شأنها أن تسمح للشرطة الإسرائيلية باستخدام مزيد من الأدوات التكنولوجية والإدارية.

ويعاني المجتمع العربي في إسرائيل من تفشٍ متزايد وشبه يومي للجريمة المنظمة، والتي حصدت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 165 قتيلًا.

وتبين مؤخرًا أن المنظمات الإجرامية تسيطر على عدد من البلديات من أجل المصالح المادية، وتم اعتقال عدد من أعضاء المجالس المحلية العربية بسبب تورطهم بالجريمة المنظمة، كما تعرض عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة إلى القتل والتصفية.

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