وقال بلينكن بعد أن جال في متاهة الأقبية حيث احتَجز جنود روس جميع سكّان قرية ياغيدني تقريبًا "سمعنا مرارًا قصصًا مثل تلك التي وقعت في هذا المبنى".

وأضاف خلال زيارته منطقة تشيرنيغيف "لكنّنا من خلال هذا، نرى أيضًا أمرًا قويًّا على نحو لا يُصدَّق، ألا وهو الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني".

وكان 367 من سكّان ياغيدني البالغ عددهم حوالى 400 نسمة، بمن فيهم نحو 50 طفلًا، قد احتُجِزوا بالقوّة بأيدي الروس في هذه الأقبية حيث مكثوا 27 يومًا بين 3 و30 آذار/مارس 2022 وهو اليوم الذي حررت فيه القوات الأوكرانية هذه المنطقة.

وكانت ظروف احتجازهم في مُنتهى القسوة. وكان الجوّ في الغرف الخالية من النوافذ خانقًا وكانوا ينامون أرضًا، ولم تكن هناك مراحيض.

وقد لاقى أحد عشر شخصًا حتفهم وأصبحت هذه الكهوف الملقبّة بـ"كهوف الموت" رمزًا لجرائم الحرب المرتكبة ضدّ المدنيّين.

وترك الجيش الروسي مدنًا مدمّرة وأراضي مزروعة بالألغام إلى حدّ كبير. ووفقًا لبلينكن، فإنّ ما يقرب من ثلث الأراضي الأوكرانيّة مزروع بالألغام أو مليء بالذخائر غير المُنفجرة.

وقال بلينكن، إنّ "الأوكرانيّين يتّحدون من أجل التخلّص من الذخائر والألغام واستعادة الأرض"، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة "فخورة" بدعم بلد "يُواجه العدوان وفي الوقت نفسه يتعافى ويُعيد البناء".

وأعلن وزير الخارجيّة الأمريكي الذي بدأ الأربعاء، زيارة لأوكرانيا هي الرابعة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ولا سيّما لدعم الهجوم المضادّ الأوكراني الصعب.

ثمّ توجّه بلينكن إلى موقع سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائيّة برفقة رئيس الوزراء دينيس شميغال، قبل أن يُغادر كييف مساءً.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجيّة في واشنطن، ندّد بلينكن أيضًا بـ "الانتخابات الزائفة" المزمع إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر في المناطق التي تحتلّها روسيا في أوكرانيا، واصفًا إيّاها بأنّها "ممارسة دعائيّة" على غرار استفتاءات الضمّ التي نُظّمت قبل عام وندّدت بها كييف والغرب.

وقال بلينكن، إنّ "الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا بمطالبات روسيا في أيّ جزء من أراضي أوكرانيا ذات السيادة".

تحتلّ موسكو أقلّ من 20% من الأراضي الأوكرانيّة: شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014، إضافة إلى معظم منطقة لوغانسك، وجزء من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وفي 10 أيلول/سبتمبر تُنظّم روسيا انتخابات محلّية هناك، لتعيين نواب إقليميّين ومسؤولين بلديّين.