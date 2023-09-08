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انخفاض أسعار النفط عالميا

9/8/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الذهب الأسود، لكن الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد قرارات روسيا والسعودية.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، عند 86.45 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 89.64 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.31% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد ارتفاعها هذا الأسبوع فوق مستوى 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، وجاء الصعود بعد تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

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