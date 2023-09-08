بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند



وسيعقد الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك السبت والأحد في قمّة العشرين، ومن ثمّ يتّجه إلى فيتنام الأحد بعد انتهاء القمة .



وتُعدّ القمّة مناسبة لتوجيه رسالة إلى بكين والتحالفات المنافسة الصاعدة، بما فيها "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وأبدى بايدن الأسبوع الماضي "خيبته" لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.