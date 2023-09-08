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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

9/8/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن ، اليوم الجمعة، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند34.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارا للشراء منهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار24 عند 46.3 دينارا مقابل 43.7 للشراء.


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