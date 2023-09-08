أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
التاريخ
9/8/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن ، اليوم الجمعة، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند34.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارا للشراء منهم.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار24 عند 46.3 دينارا مقابل 43.7 للشراء.
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