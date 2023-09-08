أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند34.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارا للشراء منهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار24 عند 46.3 دينارا مقابل 43.7 للشراء.

