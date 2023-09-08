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كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

9/8/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دشنت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية" بنيت حديثًا قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء.


وحضر حفل تدشين الغواصة، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة.


وقال كيم خلال كلمته في حفل التدشين"ستؤدي الغواصة الهجومية النووية التكتيكية الأولى من نوعها، مهمتها القتالية كواحدة من الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوة البحرية" في الشمال.


ووصف كيم تسليح البحرية بالأسلحة النووية بأنها "مهمة عاجلة في العصر"، وحث على التحويل السريع "للسفن تحت الماء والسطحية المجهزة بأسلحة نووية تكتيكية" إلى البحرية.


كما أعلن عن خطط البلاد لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.

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