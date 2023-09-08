الدبلوماسية ليفيا لوي: التكتم هو أحد علاماتنا التجارية

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شغلت ليفيا لوي منصب كاتبة الدولة في وزارة الخارجية وكبيرة المفاوضين في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي وقت سابق من حياتها المهنية، كانت الدبلوماسية رفيعة المستوى أيضًا رئيسة لبعثة سويسرا لدى إيران وسفيرة لدى فرنسا. وفي الخريف، ستنتقل هذه السيدة البالغة من العمر 62 عاما إلى برلين لتصبح سفيرة سويسرا لدى ألمانيا. وبهذا ستكون قد شغلت عدداً من أهم المناصب في سلك الدبلوماسية السويسرية.

SWI swissinfo.ch: منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، تعيّن على سويسرا تحمّل الكثير من الانتقادات. وبعبارة صريحة: تم اتهام البلاد باستخدام تصورها القديم للحياد لأسباب انتهازية. كيف تُقيّمين سمعة سويسرا في الخارج؟

ليفيا لوي: كان الغرب موحدا في رده على الحرب في أوكرانيا. وأظهرت سويسرا تضامنها مع أوروبا. وسرعان ما اعتمدنا عقوبات الاتحاد الأوروبي وقمنا بزيادة دعمنا المالي واستثمرنا حتى الآن أكثر من 420 مليون فرنك سويسري (472 مليون دولار) في التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية في أوكرانيا. واستقبلنا حوالي 80 ألف لاجئ ولاجئة لم يحصلوا على دعم الدولة فحسب، بل أيضاً على دعم العديد من الأفراد.

وحقيقة أننا لا نصدّر معدات حربية لأسباب تتعلق بالحياد أمر مقبول على نطاق واسع. يصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير المواد الحربية السويسرية من بلدان ثالثة؛ بعض الدول الشريكة لديها مشكلة مع هذا النهج. ولكن إذا انتهت الأسلحة التي تحمل الصليب السويسري إلى منطقة حرب، فلن يهتم أحد بما إذا كانت قد وصلت إلى هناك بشكل مباشر أو غير مباشر.

هل يتعين عليك شرح ذلك للدول الشريكة؟

نعم، لقد اضطرت الدبلوماسية السويسرية مرارا وتكرارا إلى شرح موقفها للدول الشريكة. هناك فرق بين قانون الحياد، الذي تم تعريفه بدقّة، وسياسة الحياد التي تتيح مساحة أكبر للمناورة.

وبالمناسبة، تم تقديم ما يُسمى بشهادات المستخدم النهائي كتعبير عن مسؤولية الحكومات عن تصدير الأسلحة، لأن المكان الذي تنتهي إليه الأسلحة في نهاية المطاف من مسؤولية الحكومات أيضاً. ولكن هذه الحرب في أوروبا جلبت الكثير من التغييرات.

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تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

ما هو حجم الضرر الذي ألحقته الحرب في أوكرانيا بالحياد السويسري؟

لا أعتقد أن الحياد السويسري في حد ذاته قد تعرّض لأي ضرر. ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سويسرا دولة محايدة، حتى لو كانت روسيا ترى الأمر بشكل مختلف في الوقت الحالي.

انتقدت الولايات المتحدة سويسرا أيضًا. ولكن في الآونة الأخيرة، شاركت سويسرا في عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران. هل تعتقدين أن سويسرا قدمت مساعيها الحميدة في الوقت المناسب؟

لا أستطيع التعليق على ولاياتنا الحالية كقوة حماية. ولكن على الرغم من الشائعات، ليس صحيحا أن زمن تقديم المساعي الحميدة في سويسرا قد انتهى. وعلى الرغم من أن المزيد من الدول الكبيرة مثل الصين أو تركيا قد اضطلعت الآن بدور الوساطة وبدأت في إحداث تغييرات كبيرة في السياسة العالمية، إلا أنها تكمل جهود سويسرا لتعزيز السلام بدلا من التنافس معها.

لكننا ما نزال حاضرين في العديد من الدول. على سبيل المثال، نحن نعمل كقوة حماية بين جورجيا وروسيا. ترافق سويسرا أيضًا العديد من عمليات السلام والوساطات، على سبيل المثال، في كولومبيا أو نيجيريا. ولا تزال مساعينا الحميدة مطلوبة، ولكن لا يمكننا أن نتكلم عن هذا الأمر بشكل علني للغاية. يُعد التكتم أحد علاماتنا التجارية التي أكسبتنا التقدير.

سويسرا تشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا العام. ما الّذي تم إنجازه حتى الآن؟

لقد حققنا الكثير في الأشهر الثمانية الأولى، وهناك دائمًا ما يكفي من القضايا التي يجب معالجتها في مجلس الأمن. ظن البعض أن مجلس الأمن سيتعطل تماماً مع نشوب الحرب في أوكرانيا، ولكن ذلك لم يحدث إلى الحد الذي كان يُخشى منه.

اتخاذ قرارات تتعلق بالحرب، وفي الوقت الحالي، أمر مستحيل تقريباً، لكن على الأقل يمكننا مناقشته في المجلس، حيث تقوم سويسرا بفضل تجربتها بدور مهم في تحقيق الإجماع والتوصل إلى تسوية. لقد لعبنا أيضًا دورًا فعالًا في اعتماد القرار الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

لا تصل المساعدات إلى سوريا عبر هذا الممر في الوقت الحالي. فهل تلعب علاقة سويسرا المتدهورة مع روسيا دورا في عدم إمكانية إيجاد حل في مثل هذه "الصفقة البسيطة"؟

عذراً، إنها ليست "صفقة بسيطة" ولكنها معقدة إلى حد ما!

نعم، لكنها ليست صفقة سياسية، إنها صفقة إنسانية "فقط".

المشكلة هي أن الرئيس السوري لا يقبل الأمم المتحدة كسلطة صاحبة قرار في هذه الحالة. وهذا أمر لا يرتبط بعلاقة سويسرا مع روسيا.

الأمور التي كانت ممكنة في شهر يناير، أي تجديد القرار، لم تعد ممكنة في شهر يوليو. هذه هي التحديات التي يواجهها المجلس. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نستمر في البحث عن الفرص.

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لقد كنتِ كبيرة المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية. كيف تصفين علاقة سويسرا مع الاتحاد الأوروبي لشخص غير أوروبي؟

إنها بالتأكيد علاقة وثيقة جدًا. لدينا أكثر من 100 معاهدة مع الاتحاد الأوروبي أبرمناها على مر السنوات الماضية. كما أننا نتقاسم المناطق العابرة للحدود مع جيراننا، والتي تتوسع مع زيادة حركة التنقل. إنها علاقة ذات مصالح متبادلة.

هل يمكنك شرح ذلك بعبارات أبسط؟

الجانب الإنساني أساسي. تعتبر التجارة والنقل عبر الحدود ذات أهمية اقتصادية كبيرة لكل من سويسرا والاتحاد الأوروبي. وينعكس هذا في العدد الكبير من المسافرين والمسافرات عبر الحدود. عندما أُغلقت الحدود خلال جائحة كوفيد-19، أدركنا مدى قربنا من جيراننا الأوروبيين.

لكن هذه العلاقة الوثيقة عانت خلال السنوات القليلة الماضية. إلى أين وصلت محادثاتنا في بروكسل؟

عندما اختتمت المفاوضات حول الاتفاق الإطاري في مايو 2021، سارعنا إلى اقتراح نهج جديد.

ومرة أخرى، نحن نتحدث عن حزمة، كما كان الحال بالفعل مع الاتفاقين الأول والثاني. وبهذا النهج الجديد نريد تعزيز وتطوير المسار الثنائي الناجح من خلال تضمين معاهدات جديدة تغطي قطاعات الكهرباء والأمن الغذائي والصحة. نريد أيضًا التأكد من مشاركتنا في برامج الاتحاد الأوروبي لتجنب أن نجد أنفسنا في مواقف مثل التي كنا فيها مع برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)،

ومع ذلك، فإننا مستعدون أيضًا للرد على القضايا المؤسسية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إجابة عاجلة لها.

منذ أن اعتمدت الحكومة الفدرالية مقترح الحزمة [الثنائية] في فبراير 2022، عُقدت عشر محادثات استكشافية. ويمكننا الآن أن نقول إن المحادثات قد استؤنفت وتم استعادة الثقة. وترتكز مفاوضاتنا الحالية على هذه الحزمة، ولم تعد تركز فقط على القضايا المؤسسية. وبهذا المعنى، فإننا تقدمنا بكثير عما كنا عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

هل تعلمين متى ستبدأ المفاوضات؟

نهدف إلى بدء محادثات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالية حيث من المقرر إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف المقبل. لكن تحديد موعد لنهاية المفاوضات ليس بالأمر الجيد أبداً لأنه سيضعك دائماً في موقف سيء.

لقد سبق أن ذكرتِ برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار. واتهم البعض في سويسرا الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً بلَيِّ ذراع سويسرا. إلى أي مدى كان استبعاد سويسرا مخططاً له بالفعل، وإلى أي مدى جاء استبعاد سويسرا كنتيجة للتخطيط الأوروبي الذي ينسى سويسرا بكل بساطة؟

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