ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا؟



- تحسين صحة القلب

تحتوي الشوكولاتة الداكنة والحليب على مواد صلبة من الكاكاو، وأجزاء من نبات الكاكاو، وإن كان ذلك بكميات مختلفة.

ويحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الشاي والتوت والخضروات الورقية، وتتمتع بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب.

وجدت مراجعة أجريت عام 2018 في مجلة Review in Cardiovasculary Medicine بعض الأمل في تحسين مستويات الدهون وضغط الدم عند تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

وأجريت تجربة مراقبة عشوائية عام 2017 أن تناول اللوز مع الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو يحسن مستويات الدهون، ومع ذلك فإن تناول الشوكولاتة الداكنة والكاكاو بدون اللوز لم يحسن مستويات الدهون.

- تعزيز مستويات الحديد

وفقا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة التغذية ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد آخذ في الارتفاع. ويمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والضعف وهشاشة الأظافر، ولكن الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا للحديد .

- تعزيز الوظائف الإدراكية للجسم

أجريت تجربة مراقبة عشوائية عام 2019 في مجلة Nutrients، وتوصلت التجربة إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يومًا إلى تحسين الأداء المعرفي لدى المشاركين. ويعزو الباحثون ذلك إلى الميثيل زانتينات الموجود في الشوكولاتة الداكنة، والتي تشمل الثيوبرومين والكافيين.

بالرغم أن هناك بعض الفوائد الصحية المحتملة لتناول الشوكولاتة، إلا أن هناك أيضًا بعض العواقب السلبية المحتملة عند الإفراط في تناولها.

الآثار السلبية المترتبة على تناول الشوكولاتة، وتحديداً الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب كل يوم

- زيادة خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تحتوي الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يرتبط الإفراط في استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة بارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يمكن أن يتجاوز الاستهلاك الآمن للمعادن الثقيلة

في حين أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على صحتك، فقد وجدت دراسة أجرتها Consumer Reports عام 2022 أن تناول الشوكولاتة الداكنة كل يوم قد يكون ضارًا للبالغين والأطفال والحوامل.

واختبرت الدراسة 28 علامة تجارية مشهورة للشوكولاتة الداكنة، وجدوا أن 23 منها تحتوي على مستويات من الرصاص والكادميوم يمكن أن يكون استهلاكها يوميًا خطيرًا.

