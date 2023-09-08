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طريقة لمعرفة تأثير زيادة الملح في الجسم

9/8/2023 3:07:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب ألا تزيد كمية ملح الطعام التي يستهلكها الإنسان في اليوم عن 5 غرامات. ولكن في الواقع غالبا ما يستهلك البعض ضعف هذه الكمية وأكثر.
واستهلاك كمية من الملح أكثر من المعتمدة يلحق الضرر بالصحة ويسبب الوذمة وضيق التنفس وحتى تغيرات معرفية.
ووفقا للخبراء: "يؤدي استهلاك الشخص كمية أكبر من الملح، إلى زيادة التركيز الأسموزي في الدم، ما يسبب احتفاظ الجسم بالمياه. ويبدأ الشخص بشرب الماء بكثرة، ولكنه لا يرتوي. وتبقى السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأوعية الدموية الشريانية والوريدية والشعور بالصداع الوعائي".

وبالإضافة إلى ذلك يزداد النبض ويرتفع مستوى ضغط الدم أيضا.
ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين "لإثبات أن الملح عامل يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، يجب الامتناع نهائيا عن استهلاك الملح مدة ثلاثة أيام، يجب خلالها تسجيل تغير مستوى ضغط الدم ومحيط الخصر والوركين، وأي تغيرات أخرى".
والمثير في الأمر أن هناك نسبة صغيرة من الأشخاص الذين لا يتأثرون بهذا التغيير الغذائي. وهناك من يؤدي امتناعه عن استهلاك الملح، على العكس من ذلك، إلى ارتفاع ضغط الدم. بحسب الخبراء.
ووفقا للأطباء، إذا لاحظ الشخص أن مستوى ضغط الدم ينخفض والتورم يختفي، فمن المنطقي أن يحد من استهلاك الملح.

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