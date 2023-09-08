آلاف المواطنين يؤدون الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا للمسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، حيث أدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر.









وبالرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة إلا المصلين تحدوها واستطاعوا الوصول للأقصى.





وبشكل دائم تدعو الهيئات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة صهيونية شرسة تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً.



