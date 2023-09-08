آلاف المواطنين يؤدون الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

آلاف المواطنين يؤدون الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
9/8/2023 3:06:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا للمسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، حيث أدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر.
وبالرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة إلا المصلين تحدوها واستطاعوا الوصول للأقصى.
وبشكل دائم تدعو الهيئات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة صهيونية شرسة تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً.
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