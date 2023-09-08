الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى
التاريخ
9/8/2023 3:06:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وعاثت فيه خرابا.
وقال شهود وعيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر.
وتستهدف سلطات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
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