الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

وتستهدف سلطات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

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