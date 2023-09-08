نجمات تأثرن بمارغوت روبي وظهرن بإطلالة باربي (صور)

وأثار العمل السينمائي ضجة واسعة على الصعيد الجماهيري، فحقق إيرادات تجاوزت حاجز المليار دولار خلال 17 يوما فقط من طرحه، فيما جمع 155 مليون دولار في عرضه الافتتاحي.

وامتدت ضجة هذا العمل إلى حد منع عرضه في عدد من الدول، إلى جانب ظهور موضة جديدة تحت اسم "بوتوكس باربي" اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن نجمات الوسط الفني في الوطن العربي ببعيدات عن هذه الحالة، فعمدت عدد من المشهورات على الظهور بإطلالة مشابهة لباربي، وهو ما تكرر الأسابيع الماضية.



ومن ثم، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز النجمات اللاتي تأثرن بمارغوت روبي وظهرن بهيئة باربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهن كما يلي:

هنا الزاهد



منذ ذيوع صيتها على الصعيد الفني في مصر، شبه كثيرون الفنانة الشابة هنا الزاهد بأنها تُشبه باربي.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أطلت "هنا" بهيئة باربي بعد تعيينها كسفيرة لإحدى شركات العدسات اللاصقة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

أسما إبراهيم

بعد ما يقرب من شهر من طرح الفيلم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية أسما إبراهيم، معدلة ببرامج تعديل الصور.

ووضع أحد المستخدمين ملامح وجه "أسما" محل النجمة مارغوت روبي، في لقطة أثارت دهشة كثيرين، حتى وصفوها بأنها "باربي المصرية".

رزان جمال

كما حرصت الفنانة اللبنانية رزان جمال على الظهور بإطلالة باربي، باعتبارها إحدى الشخصيات التي أثرت في طفولتها بحسب قولها.

وقالت "رزان" خلال منشور عبر "إنستغرام": "آسفة لجميع دمى باربي التي قطعت رؤوسها عندما كنت طفلة".

رضوى الشربيني

سارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على نفس المنوال، بظهورها أمام مشاهدي برنامجها وهي ترتدي قميص فوشيا، كما غيرت قصة شعرها بحيث باتت شبيهة بأذني القطة.

بسمة بوسيل

وعلى نفس المنوال، أطلت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل على متابعيها، بظهورها ببليزر واسع لونه فوشيا، وهو ما شاركته عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام".

سارة سلامة

شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة قبل أيام صورا من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت "سارة" في إطلالتها بفستان فوشيا، وخصلات شعر شقراء على غرار الشخصية الخيالية.