نجمات تأثرن بمارغوت روبي وظهرن بإطلالة باربي (صور)

نجمات تأثرن بمارغوت روبي وظهرن بإطلالة باربي (صور)
التاريخ
9/8/2023 2:19:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في نهاية يوليو/ تموز الماضي، استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "باربي"، بطولة مارغوت روبي.
وأثار العمل السينمائي ضجة واسعة على الصعيد الجماهيري، فحقق إيرادات تجاوزت حاجز المليار دولار خلال 17 يوما فقط من طرحه، فيما جمع 155 مليون دولار في عرضه الافتتاحي.
وامتدت ضجة هذا العمل إلى حد منع عرضه في عدد من الدول، إلى جانب ظهور موضة جديدة تحت اسم "بوتوكس باربي" اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تكن نجمات الوسط الفني في الوطن العربي ببعيدات عن هذه الحالة، فعمدت عدد من المشهورات على الظهور بإطلالة مشابهة لباربي، وهو ما تكرر الأسابيع الماضية.
ومن ثم، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز النجمات اللاتي تأثرن بمارغوت روبي وظهرن بهيئة باربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهن كما يلي:
هنا الزاهد
منذ ذيوع صيتها على الصعيد الفني في مصر، شبه كثيرون الفنانة الشابة هنا الزاهد بأنها تُشبه باربي.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أطلت "هنا" بهيئة باربي بعد تعيينها كسفيرة لإحدى شركات العدسات اللاصقة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
أسما إبراهيم
بعد ما يقرب من شهر من طرح الفيلم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية أسما إبراهيم، معدلة ببرامج تعديل الصور.
ووضع أحد المستخدمين ملامح وجه "أسما" محل النجمة مارغوت روبي، في لقطة أثارت دهشة كثيرين، حتى وصفوها بأنها "باربي المصرية".
رزان جمال
كما حرصت الفنانة اللبنانية رزان جمال على الظهور بإطلالة باربي، باعتبارها إحدى الشخصيات التي أثرت في طفولتها بحسب قولها.
وقالت "رزان" خلال منشور عبر "إنستغرام": "آسفة لجميع دمى باربي التي قطعت رؤوسها عندما كنت طفلة".
رضوى الشربيني
سارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على نفس المنوال، بظهورها أمام مشاهدي برنامجها وهي ترتدي قميص فوشيا، كما غيرت قصة شعرها بحيث باتت شبيهة بأذني القطة.
بسمة بوسيل
وعلى نفس المنوال، أطلت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل على متابعيها، بظهورها ببليزر واسع لونه فوشيا، وهو ما شاركته عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام".
سارة سلامة
شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة قبل أيام صورا من أحدث جلسة تصوير لها.
وظهرت "سارة" في إطلالتها بفستان فوشيا، وخصلات شعر شقراء على غرار الشخصية الخيالية.
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