تدريب نورا المطروشي ومحمد الملا على جيولوجيا القمر والمريخ

أكمل رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، خريجا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، تدريباتهما حول الجيولوجيا، وذلك ضمن برنامج ((ناسا)) لرواد الفضاء 2021، وتضمنت هذه التدريبات حصصاً نظرية عن سطح القمر وكوكب المريخ، والمهمات البشرية المستقبلية إليهما، إضافة إلى التعرف على معلومات عن حالة الطقس في الفضاء، وتدريبات ميدانية حول نشاط الأسطح ورسم خريطة جيولوجية للتضاريس.

تواريخ

وسبقت هذه التدريبات المتخصصة خلال الشهور الماضية تنفيذ المرحلة الأولى من التدريبات الجيولوجية، التي أنهياها خلال وجودهما في مركز جونسون بأمريكا التابع لوكالة ((ناسا))، للتعرف على التضاريس المتنوعة للأرض والعمليات المختلفة لها، وذلك من خلال قضائهما ((رحلة تخييم الجيولوجيا))، التي أهلتهما لاستكشاف وجمع المعلومات، وبناء قصص جيولوجية للمنطقة المراد دراستها، ومعرفة تاريخها الجيولوجي، وذلك من خلال تفقد الهياكل الصخرية ومقارنة تكويناتها المختلفة، حيث قضى الرائدان أسبوعاً للتعرف على جيولوجيا الأرض، وكيفية تشكل التضاريس المختلفة، خاصة أن علم الجيولوجيا يعتبر ضرورياً لمهام استكشاف الفضاء، والتعرف على التواريخ الجيولوجية للكواكب الأخرى.

وتأتي تدريبات الرائدين ضمن الدفعة الـ23 لرواد الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، بمشاركة 10 آخرين، والتي تستمر نحو عامين، حيث انطلقت منذ أكثر من عام، بينما يعد الانضمام إلى برنامج ((ناسا لرواد الفضاء)) جزءاً من الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة، لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين.

وشملت تدريبات الرائدين خلال الشهور الماضية العديد من المعارف المتخصصة، وذلك لاكتساب مهارات جديدة، تؤهلهما لتشغيل محطة الفضاء الدولية، والقيام بمهمات نوعية طويلة في الفضاء، ومن بين هذه التدريبات التعرف على علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، وكيفية الاتصال بالرواد في الفضاء، وأهمية الأجهزة في محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى طرق العيش في الغابات والصحراء، وذلك بهدف تجهيزهما لحالات الهبوط الاضطراري في المناطق النائية، وصولاً إلى تدريبات يحصلان عليها داخل معامل الفضاء تساعدهما على تشغيل معدات خاصة وأجهزة لازمة لإجراء تجارب علمية وهندسية.

وتضمنت التدريبات كذلك كيفية إجراء هبوط اضطراري في المياه، مثل هبوط مكوك الفضاء في المحيط أو هبوطه على ممر جوي، وغيرها من التدريبات التي تؤهلهما للتعامل مع كل حالات الهبوط الاضطراري في البيئات كافة، فضلاً عن دراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى، مثل الجيولوجيا التي تساعدهم في التعرف على طبيعة سطح القمر وغيرها من الأمور ذات الصلة المعرفية.

إجراءات

وتدرب الملا والمطروشي كذلك على قيادة طائرات T6 مع البحرية الأمريكية في فلوريدا، وتم تصميم هذه التدريبات للإعداد للطيران على طائرات T38 النفاثة لإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، والتعرض لقوى ((جي)) تسارع عالية، فضلاً عن التعرض للمواقف الطارئة، والتخطيط لمسار الرحلة، والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية، وكيفية التعامل والتواصل مع طاقم الطائرة والتخاطب معهم تحت ضغوطات معينة لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها.