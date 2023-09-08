فريق استكشاف حزام الكويكبات في مهمة جديدة

نفذ فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ((EMA))، التابع لوكالة الإمارات للفضاء، حملة رصد الحجب النجمي لكويكب ((جوستيشيا))، والتي تهدف إلى جمع البيانات لفهم أعمق لحجم جوستيشيا ومداره وسطوعه، من خلال دراسة ظل الكويكب وهو يمر أمام نجم، بما يدعم أهداف المهمة للوصول بنجاح إلى الكويكب النهائي ((جوستيشيا)).

وتعتبر مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات (EMA)، أول مهمة من نوعها تستكشف سبعة كويكبات في الحزام الرئيس، والتي تتضمن مرحلة تصميم وتطوير المركبة الفضائية لمدة ست سنوات، تليها مرحلة الإطلاق، وبعد ذلك انقضاء مدة سبع سنوات من المهمة في الحزام الكويكبي الرئيس، حيث ستنفذ سلسلة مناورات قريبة من ستة كويكبات في الحزام الرئيس، قبل أن تصل أخيراً لكويكب ((جوستيشيا)).

وقال محسن العوضي قائد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات (EMA)، ((حملة مراقبة جوستيشيا أثناء مروره أمام نجم، تشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف المهمة، والتي نسعى من خلالها لفهم أعمق لحجم الكويكب ومداره وسطوعه، قبل تنفيذ المهمة، وهو ضروري لضمان نجاحها، كما تسهم هذه الحملة في تطوير استراتيجيات فعالة لدراسة الكويكب)).

استكشاف

وأضاف العوضي: ((نسعى إلى توسيع الآفاق العلمية للكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل علوم الفضاء في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في إطار مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، التي تمتد على مدار 13 عاماً)).

شارك في الحملة 60 متطوعاً، بما في ذلك أعضاء فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وطلاب جامعة كولورادو، وطلاب إماراتيون، بالإضافة إلى متطوعين آخرين في الحملة. وتضمنت الحملة، ثلاثة تدريبات إلزامية للتحضير، بالإضافة إلى تدريب واحد خلال النهار لتعلم كيفية إعداد التلسكوب، واثنين آخرين خلال الليل، في تمام الساعة 2 صباحاً إلى 4 صباحاً، لتعلّم كيفية جمع البيانات.

تدريب

واختار الفريق مكان الحملة في ويتلاند- وايومنغ، استناداً إلى الطقس في المواقع التي كان من المتوقع أن يمر ظل ((جوستيشيا)) فوقها، حيث تم تجهيز التلسكوبات للرحلة من كولورادو إلى ويومنغ، مع فرق من شخصين لكل محطة.

ووصلت الفرق إلى ويتلاند قبل تاريخ الحجب الفعلي بيوم واحد، لاستكشاف المواقع التي وضعت فيها التلسكوبات، إلى جانب تنفيذ تدريب نهائي في الموقع خلال نفس وقت الحجب الفعلي (الساعة 4 صباحاً) قبلها بيوم، لضمان جاهزية كل شيء للحدث الفعلي. وخرج الفريق في مساء الثلاثين من أغسطس إلى المواقع المحددة، وأعدوا التلسكوبات لمراقبة حجب النجم لكويكب ((جوستيشيا))، من خلال 34 محطة، متباعدة بنحو 2 كيلومتر بين كل محطة. وعملت الفرق على جمع بيانات الضوء الخاصة بالنجم مع مرور الوقت، خلال مرور ((جوستيشيا)) من أمامه.

وحرصت الحملة على ضم أكبر عدد ممكن من الطلاب الإماراتيين، حيث شارك في الحملة طلاب إماراتيون متطوعون، يدرسون حالياً في الولايات المتحدة، وهم عامر السوافي، وسلطان البلوشي، وحمدان المنصوري، وخالد النقبي.