6 أدوار لمؤسسات التعليم في تهيئة الطلبة

أكدت المستشارة التربوية والنفسية الدكتورة ميساء عبدالله، أهمية دور المدرسة في تهيئة الطلاب في بداية العام الدراسي، حيث يعد أمراً مهماً لبناء بيئة تعليمية صحية ومجتمع تعليمي فعال، موضحة أن المؤسسات التعليمية يقع على عاتقها القيام بـ6 أدوار لتهيئة الطالب خلال الأسابيع الأولى من الدراسة، سواء للطلبة الجدد أو للقدامة.

وأوضحت أن دور المدرسة في التهيئة يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة تساعد الطلاب على التكيف والنجاح الأكاديمي والاجتماعي، ويعتمد نجاح هذا الدور على التعاون بين المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لضمان تلبية احتياجات الطلاب ودعمهم في هذه المرحلة الحاسمة.

ولفتت إلى أن الأدوار تتمثل في تقديم الدعم الاجتماعي والعاطفي للطلبة من خلال توفير برامج دعم للطلاب وتوجيههم للتعامل مع الضغوط النفسية وتحقيق التوازن بين الحياة الأكاديمية والشخصية.

وأكدت أهمية تعزيز التكيف الاجتماعي في المجتمع المدرسي من خلال مساعدة الطلاب على التكيف مع بيئة جديدة، حيث يلتقون بزملاء جدد ومعلمين جدد، وعلى المدرسة تنظيم أنشطة التعارف والتعاون للمساعدة في بناء علاقات صحية وتعزيز التواصل بين الطلاب.

وتابعت: ((يتوجب على المدارس توفير بيئة تعليمية محفزة بحيث تكون المدرسة مكاناً يشجع الطلاب على التعلم والاستكشاف، من خلال توفير موارد تعليمية متنوعة وحديثة وتوفير الدعم اللازم للطلاب لتحقيق تجارب تعليمية إيجابية)).

تعزيز الانضباط

وذكرت أن المدرسة تلعب دوراً في تعزيز الانضباط والقيم لدى الطلاب، عن طريق توفير برامج تعليمية تركز على التربية الأخلاقية والقيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات الصحيحة، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مستمرة مع الأسرة.

وتطرقت إلى أهمية تفعيل أدوار الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المؤسسات التعليمية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي في المدارس، الأمر الذي من شأنه يسهم في تحسين الصحة النفسية للطلبة، والتي تؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي والرفاهية العامة للطلاب.