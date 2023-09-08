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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

9/8/2023 2:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء في شرق المملكة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.

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