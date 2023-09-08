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أوتيكو روسيا تقوم بإجراء تدريبات الطوارئ والإنقاذ
(ARAB NEWSWIRE)نظمت أوتيكو سلسلة من التدريبات على عمليات الطوارئ والإنقاذ لأكثر من 50 من موظفيها، بالإضافة إلى المقاولين المشاركين في التخلص من النفايات. تضمنت التدريبات استخدام 10 قطع من المعدات المتخصصة، بالإضافة إلى أفراد من فرع آزوف والبحر الأسود التابع لفرقة الإنقاذ البحري مورسباسلوجبا.
شهدت أسطورة التمرين ظهور بقعة زيت من الهيكل المثقوب لناقلة من فئة سويزماكس. وفقًا للسيناريو، تحطمت السفينة التي يبلغ وزنها 150 ألفًا في مياه محطة ميناء تامان وتم تكليف المتخصصين بتلقي تحذير مسبق من الكارثة، وتحديد موقع الطوارئ، وتحديد موقع التسرب النفطي، وإغلاق الثغرة في بدن السفينة المنكوبة. كما شهد التمرين محاكاة لتجميع النفط المسكوب من سطح الماء على طول الخط الساحلي بالقرب من ميناء تامان.
كان لدى المتخصصين المشاركين في التمرين مجموعة من المعدات تحت تصرفهم، بما في ذلك أذرع الاحتواء، وصهاريج التخزين المؤقتة، وموزعات المواد الماصة، ووحدات التفريغ، ومحطات الضخ. وكان الهدف من التمرين هو تحسين المهارات العامة وتعزيز العمل الجماعي بين المتخصصين الذين يقومون بحماية المياه المحيطة بمحطة الميناء.
تتابع شركة أوتيكو روسيا التزامها بالسلامة والجودة البيئية من خلال جعل عام 2023 علامة مميزة باعتباره عام السلامة. شجع الميلياردير ميشيل ليتفاك شخصيًا تطوير التدريبات المهنية لموظفي الميناء، وقيادة المبادرات التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم المهنية وفتح فرص جديدة للمتخصصين الشباب. وقد أجرت الشركة بالفعل العديد من الدورات التدريبية على مدار العام والتي شملت جميع الإدارات المشاركة في عمليات الميناء تقريبًا
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