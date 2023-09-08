(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، 7 سبتمبر 2023م: كشف مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، المؤتمر الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن المجموعة الأولى من قائمة المتحدثين في دورة هذا العام التي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل في الرياض، معلناً استقباله لأول مرة زواراً من جميع الأعمار، لإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من الموسيقيين للمشاركة في فعالياته.
ويشهد المؤتمر مشاركة طيف واسع من النجوم، وستقدم فعالياته تجربة ثرية ومبهرة، حيث تشارك النجمة الإماراتية بلقيس فتحي محطات وتحديات رحلتها إلى النجومية، إضافة إلى مشاركة الأميرة مشاعل الشعلان، الشريك المؤسس لمنصة "مجتمع أيون"، والتي ستسلط الضوء على العلاقة بين الموسيقى والعمل المناخي.
فيما تستعرض جلنار خسروشاهي، الرئيسة التنفيذية لشركة "ريزرفوار"، رحلتها في تأسيس أول شركة موسيقى مستقلة تقودها امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضم قائمة المتحدثين فنان الضوء الشهير كريستوفر باودر، الذي سيشارك الحضور تجاربه الإبداعية في عالم الموسيقى، وسيعرض وسيم بو ملحم، المؤسس المشارك لشركة "فاكتوري بيبول"، أفكاره حول إنشاء مراكز مستدامة للموسيقى، فيما ستحل المطربة الأردنية رينا خوري، التي تغني بلغتين، كمتحدثة في جلسة تسلط من خلالها الضوء على أهمية التعاون بين الثقافات في صناعة الموسيقى التي تشهد اليوم انفتاحاً بلا حدود.
وقالت ندى الهلابي، المديرة الاستراتيجية في "مدل بيست" ومديرة برنامج مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، "انطلاقاً من التزامنا بالحفاظ على تنوع الموسيقى، تستضيف النسخة الحالية من المؤتمر مجموعة متنوعة من الأصوات البارزة من مختلف الخلفيات الشخصية والمهنية، في تعزيز لتجربة النسخة السابقة التي حظيت النساء فيها بنسبة تمثيل بلغت 44%، ونشعر بالفخر لقدرتنا على جمع أبرز المواهب والخبراء وأكثرها تميزاً في قطاع الموسيقى وجلبهم إلى المملكة للتواصل مع حضور مؤتمر هذا العام".
كما تم الكشف عن قائمة من النجوم الذين سيشاركون في البرنامج "الليلي" للمؤتمر، وعلى رأسهم منسق الأغاني والمنتج الياباني "ساتوشي تومي" الذي يصل الرياض في إطار التعاون بين الشركة الفرنسية للتسجيلات "يوياكو" والمجموعة السعودية "نوكتيواري". وستقدم شركة "وول أوف ساوندز" مجموعة من الموسيقيين ضمن البرنامج، ومنهم المنتج الموسيقي المصري الوايلي، إضافة إلى فريق "فورتكس"، إلى جانب عروض حية فريدة للعديد من الفنانين من بينهم الفنان كوش.
وستشهد فعاليات المؤتمر حفلاً للفرقة الموسيقية السورية "توت أرض"، ومشاركة منسقة الأغاني "باراميدا" المقيمة في برلين، وفريق "تيناريوين" من مالي الذي سيقدم الموسيقى الطوارقية في حي جاكس ضمن البرنامج الليلي.
يُشار إلى أن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" يتمتع بسمعة مميزة في جذب الحضور من خلال جلسات وورش عمل لإثراء المهارات وبناء فرص حقيقية للتواصل، حيث ستوفر فعالياته منصة استثنائية لجمهور هذا العام من خلال استضافة عشاق الموسيقى والمهنيين والمبتكرين، ليمارس المؤتمر دوراً فعالاً في رسم مستقبل صناعة الموسيقى العالمية.
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