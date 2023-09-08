(MENAFN
- Watermelon Communications) دبي، 7 سبتمبر 2023: مُنحت "كيو آي جروب" QI Group، الكيان الأم للشركة المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة "كيونت"، لقب "أفضل جهة عمل في آسيا 2023" للعام التاسع على التوالي خلال حفل توزيع جوائز "اتش آر آسيا 2023"HR Asia ، الذي أقيم في هونغ كونغ مؤخراً.
وجاءت الجائزة المرتقبة للغاية لهذا العام تحت شعار "الاحتفاء بالتنوع والشمول"، لتكريم الشركات على التزامها بتعزيز التنوع والمساواة والشمول في مكان العمل. وانطلاقاً من فلسفة مؤسسي الشركة التي تجسدها مبادرة "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية" RYTHM، تلتزم "كيونت" بنشاط في خلق بيئة عمل شاملة توفر لجميع الموظفين فرصاً متكافئة للمساهمة في تحقيق النمو والنجاح – بصرف النظر عن الجنسية أو الخلفية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، قالت "مالو كالوزا"، المديرة التنفيذية لشركة "كيونت": "نشعر بالفخر الشديد لفوزنا بهذه الجائزة للعام التاسع على التوالي، حيث تؤكد على مهمتنا المتمثلة في تمكين الأشخاص، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من نجاح شركتنا منذ انطلاقتنا في عام 1998. ومع وجود أكثر من 800 موظف من 50 جنسية ضمن عائلة "كيونت"، فإننا ندرك بأن التنوع والمساواة والشمول تُطلق شرارة الإبداع والابتكار وتؤدي إلى بناء ثقافة عمل صحية. عندما يشعر الموظفون بالولاء لمكان عملهم، يمكنهم حينها الازدهار بالفعل. وأنا فخورة لحصولنا على هذا التكريم تقديراً لجهودنا في دعم "موظفينا"، الذين يمثلون أهم أصول شركتنا وأكثرها قيمة".
وتغطي جوائز HR Asia 15 سوقاً عبر منطقة آسيا، وتعمل على تقييم المؤسسات التي تُظهر مستويات عالية من رضا الموظفين، وتحقيق رفاههم ونموهم وبناء ثقافة متميزة في مكان العمل. وخلال عملية التحكيم، تخضع الشركات المرشحة لعملية تقييم شاملة لسياسات الموارد البشرية الخاصة بها وفقاً لمعايير الصناعة والسوق.
ومن بين سياسات "كيو آي جروب"، التي تتمحور حول الموظفين في المقام الأول، والحائزة جوائز:
• اتصالات الموظفين البينية والمتعددة القنوات، التي تتضمن جلسات جمعية عامة منتظمة يمكن للموظفين فيها التفاعل بشكل مباشر مع الإدارة العليا، وتطبيق منصة الشبكة الداخلية WorkVivo، إحدى أفضل الأنظمة الرقمية لإشراك الموظفين على مستوى العالم.
• سياسة فرصة متكافئة التي ترحب وتوفر بيئة عمل متنوعة وإيجابية تقدّر جميع الأفراد وتنمي مواهبهم بالتساوي.
• برنامج داعم لتنمية قدرات الموظفين، حيث يُتاح لجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية في المؤسسة فرص تعليمية توفر لهم التطوير الشخصي والمهني. وهذا يشمل منصة التعليم الإلكترونية QiLearn، التي توفر أكثر من 30 دورة تنمية شخصية ومهنية، وورش عمل وحلقات دراسية منتظمة يجريها مدرّبون محترفون خارجيون ومن أعضاء الإدارة العليا.
• برامج تدريبية لبناء الفريق والقيادة، مثل QI Rising، بقيادة مؤسسي الشركة والمدراء التنفيذيين فيها لتنمية قدرات الموظفين ومهاراتهم.
وكانت HR Asia قد منحت "كيو آي جروب" لقب "أفضل جهة عمل في آسيا" للمرة الأولى في عام 2015، وذلك تقديراً للممارسات المتميزة للشركة في تعزيز إشراك الموظفين وبناء بيئة عمل إيجابية، الأمر الذي يمكّن الموظفين من تحقيق إمكاناتهم القصوى.
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