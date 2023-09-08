«الطيران المدني»: سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
التاريخ
9/8/2023 1:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طيارين اثنين من الجنسية المصرية و الجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.
وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.
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