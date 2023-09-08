قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طيارين اثنين من الجنسية المصرية و الجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.