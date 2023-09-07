دور مهم للاتصال الحكومي في دعم مساعي جهود الدول لاستثمار الموارد بالشكل الأمثل

أحمد صابر

أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي ان الحفاظ على مسار التطور وصولا إلى التنمية المستدامة مرتبط بفهم الموارد وحسن إدارتها واستثمارها، لافتا الى ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية لتطوير المجتمعات وتحقيق التقدم.

وشدد علاي في لقاء خاص مع «الأنباء» على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي في استغلال الموارد والثروات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى ان المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، الذي ستنطلق فعالياته يومي 13 و14 سبتمبر الجاري ومنذ دورته الأولى مترابط في الطرح والنقاش حول الثروات والموارد، مبينا أهمية الموارد والثروات مع مرور الزمن، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، لماذا اختار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي «موارد اليوم.. ثروات الغد» شعارا لدورته هذا العام؟

٭ بالعودة إلى التاريخ، نجد أن التقدم الذي أحرزته البشرية جاء نتيجة قدرة الإنسان على اكتشاف الموارد الطبيعية والبشرية، والموهبة البشرية في التعامل معها وتحويلها إلى أدوات ومنتجات ووسائل عيش، لهذا فإن الحفاظ على مسار التطور وصولا إلى التنمية المستدامة مرتبط بشكل وثيق بفهم الموارد وحسن إدارتها واستثمارها، وتحويلها إلى ثروات تدعم جودة الحياة والرقي الاجتماعي.

وعلى الرغم من وضوح هذه الحقائق إلا أننا لا نزال نرى الكثير من المجتمعات تعاني من شح الثروات رغم وفرة الموارد، حيث أصبحت عملية استثمار الموارد وتشكيل ثقافة إيجابية تجاه التعامل معها من قبل المؤسسات الرسمية وقطاعات الأعمال والمفكرين والعلماء والباحثين، هو الحد الفاصل بين أمم تطورت وأخرى تكافح في سبيل ذلك، وقد تحول هذا الموضوع إلى تحد دولي يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أجمع عليها العالم في بداية الألفية الثالثة.

وأثبتت التجربة أن معرفة البشر بأهمية الموارد لا تكفي لتشكيل هذه الثقافة، بل نحتاج إلى تناول المسألة بشكل مستمر وتشكيل الشراكات وتوضيح الأدوار واستشراف المستقبل لتسليط الضوء على الموارد الجديدة التي استحدثها تقدم العلوم، مثل امتلاك التقنيات الحديثة والابتكار والمواهب والأفكار وغيرها، وذلك يمكن أن يتحقق من خلال تبني الاتصال لهذه المسألة وطرحها أمام الجمهور بطرق مختلفة تتناسب مع كل فئة واحتياجاتها ودورها في النمو والتقدم.

ألا تظنون أن تبني شعار «الموارد والثروات» يعتبر متأخرا نسبيا في الوقت الحالي؟

٭ الزمن لا يغيّب الحديث عن الموارد، بل يجعله يزداد أهمية مع تقدم السنين، فقد أدى تطور العلوم وتغير أنماط الحياة والارتفاع الحاد في معدلات الإنتاج والاستهلاك، إلى أن يحتل حديث الموارد والثروات مكانة مركزية، وكانت أوضح تجليات هذا الحديث في بداية القرن العشرين، عندما أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتنمية والبيئة أول قراراتها الخاصة بإدارة الموارد والثروات.

وهناك عدة متغيرات دفعت العالم إلى وضع قضية الموارد على رأس القائمة، وهي: نمو السكان المتزايد بالتزامن مع ما نشهده من تطور تقنيات الإنتاج والسرعة الكبيرة التي طرأت عليها، ما يعني زيادة الطلب على الموارد وزيادة الحاجة إلى استثمارها وتحويلها إلى ثروات تنموية، وهناك أيضا زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة العالمي وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية بمعدلات سنوية، وعلى جانب آخر تؤكد تقارير نفايات الأغذية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ملايين الأطنان من الطعام تهدر بشكل سنوي، كما تدخل ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى النظم الإيكولوجية المائية.

وكل هذا الاختلال بالموارد وعدم قدرة السياسات الصديقة للبيئة في الكثير من الدول على مواكبة التغيرات السريعة، أدى إلى تفاقم جملة من التحديات مثل الفقر والبطالة والهجرة والتباين الكبير بين المجتمعات في مستويات التنمية، لهذا تبقى مسألة الموارد والثروات متجددة، بل وتصبح أكثر أهمية مع تقدم الزمن.

ما دور الاتصال الحكومي في تسليط الضوء على أهمية التعامل مع الموارد واستثمارها لمواجهة تحديات التنمية؟

٭ للاتصال بشكل عام، والاتصال الحكومي بصفة خاصة دور كبير في النهوض بمساعي الاهتمام بالموارد المحلية لكل مجتمع واستثمارها بالشكل الأمثل، إلى جانب دوره المهم في التعريف بالموارد البشرية والثقافية مثل التراث والفنون والعلوم والاختراعات، والأفكار والابتكارات.

ويمكن لهذا الدور أن يتجسد من خلال الاتصال الحكومي والإعلام في توفير المعلومات اللازمة للجمهور حول أهمية الموارد الطبيعية، وتقديم التوصيات والمشورة حول السلوكيات القابلة للتطبيق التي تساهم في الحفاظ عليها، كما أن له دورا كبيرا في رصد التغيرات والتهديدات التي تواجه الموارد الطبيعية، وبالتزامن مع ذلك يمكنه توجيه الرأي العام إلى تبني سلوكيات وأنماط معيشة تحميها، وهنا على فرق إدارات الاتصال الحكومي أن تتعاون مع الإعلام لتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الموارد وعلى المشاريع النموذجية المطبقة، والتي حققت نجاحات كبيرة في تحويل الموارد إلى ثروات.

وللاتصال الحكومي دور في تفعيل التشريعات والسياسات التي تنظم التعامل مع الموارد، وذلك من خلال طرحها للنقاش في الفعاليات والمناسبات الرسمية والخاصة، والحفاظ على حوار نشط ومتجدد عنها، وبذلك تستلهم دوائر صنع القرار توجهات سن سياساتها وبرامجها، وقد يؤدي هذا الدور للاتصال الحكومي إلى تهيئة المناخ لاستحداث مزايا لكل من يبدع في استثمار الموارد بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على الاهتمام بالموارد المادية والبشرية على حد سواء.

ومن الأدوار المهمة للاتصال بناء أطر التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وكل المؤثرين في مصير الموارد بمختلف أنواعها، إلى جانب تشجيع الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بين المجتمعات والجهات الرسمية، لما لهذه الثقة من أهمية في التوافق على مسار مستقبلي لاستثمار الموارد والثروات، ومن الضروري أيضا التنبه إلى أهمية التعاون الدولي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.

كما أن للاتصال الحكومي دورا كبيرا في تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالموارد والثروات، وتوجيه القائمين عليها للمساهمة في وضع خطط طويلة الأجل للاستفادة منها في تأسيس قاعدة راسخة للنمو والتنمية، إلى جانب تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة من أجل الحد من هدر الموارد والحفاظ على مستويات عالية من العمل والإنتاج باستخدام القليل منها.

في كل عام يتناول المنتدى الدولي للاتصال الحكومي قضايا جديدة فما مصير الموضوعات التي تناولتها الدورات السابقة، وهل ستعودون للتذكير بها؟

٭ لا يوجد موضوع واحد أصبح من ماضي المنتدى، وهناك ترابط وثيق بين جميع المحاور التي تبناها المنتدى منذ دورته الأولى وكل الأفكار التي طرحت تراها مجتمعة وحاضرة في كل دورة لأنه بكل بساطة لا يمكن الفصل بينها، ويمكن القول بكل ثقة إن هذا العالم يدور حول محور واحد وهو التنمية والارتقاء بالثقافة، ويرتبط بهذا كل المواضيع والقضايا الأخرى، ولهذا نعمل بمنهج الاستمرارية والتكامل، بمعنى أن كل محاور المنتدى منذ الدورة الأولى حتى الآن مستمرة ونسعى عبر اختيار موضوعات المنتدى إلى تحقيق التكامل بين عناصر التنمية والاستدامة والتقدم والاستقرار.

والمتابع لمسيرة المنتدى يلحظ الترابط والتفاعل الكبيرين بين محاور دوراته المتتالية، حيث بدأ بتصحيح المفاهيم حول الاتصال الحكومي وتوضيح نقاط قوته والمهارات اللازمة لممارساته، ثم انتقل إلى تحقيق التكامل في الأدوار بين الإدارات الحكومية لتوحيد الرسالة الموجهة إلى الجمهور، ثم تناول قضايا التنمية المجتمعية والارتقاء بالمجتمعات ودور الممارسات والسلوكيات الفردية في دعم مساعي التقدم، وتناول قضايا التكنولوجيا وسمات العصر ووصل إلى حد استشراف المستقبل والتجهيز له بطرح آليات مواكبة المستجدات والتعامل مع الأزمات، والآن نحن أمام محور الموارد والثروات، ولو نظرنا إلى كل هذه المحاور نراها تصب في هدف واحد وهو الثقافة والتنمية، وما يسعى المنتدى إلى تحقيقه في كل دورة.