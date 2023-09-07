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مفهوم الاستدامة في حقل العمل الإنساني بقلم د جابر عيد الوندة

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم:د. جابر عيد الوندة
لم يعد مصطلح الاستدامة مصطلحا غريبا أو قليل الدوران على ألسنة الخاصة والعامة، بل أصبح ذائع الصيت دائم الحضور في معظم المحافل وعلى مختلف الأصعدة.. فماذا يمكن أن نضيف في الحديث عن هذا المصطلح وعلاقته بالقطاع الخيري والإنساني؟ وإلى أي حد يجب التفاعل الإيجابي مع ما تتطلبه الاستدامة من معايير في هذا القطاع؟ وهل هناك مؤسسات خيرية تطبق معايير الاستدامة وأخرى لا تطبقها؟ وهل هناك أصلا معايير أو تقارير خاصة بهذا القطاع؟ وأسئلة أخرى عديدة سنحاول أن نتناولها في هذه السلسلة التي نرجو أن تكون مفيدة ونافعة وموضحة لبعض الملامح في هذا الإطار.
بداية، يدور مفهوم الاستدامة حول الاستمرار، وهي مصدر مأخوذة من الفعل استدام، مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة كل استمرار يعد أمرا إيجابيا، أما إذا أطلقنا كلمة الاستدامة دون قيد أو شرط فسينصرف الذهن إلى الأمور الإيجابية، وهذا ما نلاحظه دائما في الحديث عن أمر الاستدامة (sustainability) لدى المعاصرين والمعنيين بأمور البيئة وكذلك الاقتصاد فضلا عن المجتمع والناس، وهذه هي أهم الدوائر أو الأبعاد التي تدور فيها الاستدامة وجودا أو عدما، أو اهتماما بها وتفعيلا لها أو إهمالا لأمرها ونسيانا لشأنها وتأثيرها، كما سنتناول لاحقا.
والسؤال هنا: هل مدلول الاستمرار هو المقصود فقط من الاستدامة؟ وهل هو المدلول الاصطلاحي أو العلمي المتعارف عليه بين المختصين والمعنيين؟ وهل ولد هذا المصطلح وتم تحديد المقصود به وارتضاه المعنيون منذ بداية ظهوره أم أخذ يدور بين التوسعة والتضييق والتعميم والتخصيص شأنه شأن المصطلحات حتى استقر في النهاية إلى معناه الحالي؟
ارتبط مصطلح الاستدامة بمصطلح التنمية، وجاء مقرونا به «التنمية المستدامة»، وحين يطلق المختصون مصطلح الاستدامة فإنهم يعنون مصطلح «التنمية المستدامة» الذي عرفته لجنة برونتلاند (Brundtland) في تقريرها الذي نشرته سنة 1987 تحت عنوان مستقبلنا المشترك بأن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بمقدرة أو قدرات الأجيال اللاحقة على تلبية احتياجاتهم.
وهذا التعريف كما تلاحظ يراعي المواءمة بين تلبية حاجيات الناس الحاضرة ومتطلبات العيش فيه من جهة وعدم التأثير على قدرة الأجيال اللاحقة على تلبية حاجياتهم ومتطلبات عيشهم، أي إننا ننمّي الحاضر، ناظرين إلى المستقبل، ونستفيد من الموجود ونحافظ عليه وننميه وندرك أننا مسؤولون عمن سيأتون بعدنا، فضلا عن مسؤوليتنا عمن هم معنا أصلا في الوقت الحاضر..!

MENAFN07092023000130011022ID1107031085

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