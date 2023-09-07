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المواصلات الشكاوى وحق الاطلاع عبر سهل

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارة المواصلات خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تخص شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخدمات الوزارة، إضافة إلى إتاحة حق الإطلاع أمام مستخدمي التطبيق.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.أحمد الحسيني، في بيان صحافي، إن الخدمة يمكن استخدامها داخل تطبيق «سهل» عبر اختيار قائمة «خدمات» واختيار وزارة المواصلات، مبينا أنها ستكون تحت مسمى «خدمة المواطن» التي من خلالها يمكن تقديم الطلبات بخصوص الشكاوى الهاتفية المتعلقة بخدمات الوزارة. وأوضح الحسيني أنه يمكن تقديم طلب حق إطلاع على القرارات والتعاميم ونتائج التحقيقات وغيرها من القرارات الصادرة عن الوزارة.

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