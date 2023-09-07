المواصلات الشكاوى وحق الاطلاع عبر سهل
التاريخ
9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارة المواصلات خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تخص شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخدمات الوزارة، إضافة إلى إتاحة حق الإطلاع أمام مستخدمي التطبيق.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.أحمد الحسيني، في بيان صحافي، إن الخدمة يمكن استخدامها داخل تطبيق «سهل» عبر اختيار قائمة «خدمات» واختيار وزارة المواصلات، مبينا أنها ستكون تحت مسمى «خدمة المواطن» التي من خلالها يمكن تقديم الطلبات بخصوص الشكاوى الهاتفية المتعلقة بخدمات الوزارة. وأوضح الحسيني أنه يمكن تقديم طلب حق إطلاع على القرارات والتعاميم ونتائج التحقيقات وغيرها من القرارات الصادرة عن الوزارة.
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