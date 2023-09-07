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انطلاق شحنة مساعدات كويتية إلى السودان

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من الكويت للشعب السوداني عبر ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر. وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر إلى السودان خالد الزيد، في تصريح لـ«كونا»، إن المساعدات جرى شحنها على متن سفينة إمداد مصرية من سفاجا إلى ميناء بورتسودان السوداني برفقة عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي. وأضاف الزيد ان المساعدات الإنسانية المقدمة تؤكد الدور الذي تضطلع به الكويت في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أثناء الأزمات والمحن. وأكد الزيد ان الكويت مستمرة في تقديم مساعداتها إلى الأشقاء في السودان تحت شعار «الكويت بجانبكم».

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