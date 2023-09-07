إنجاز 113 مبنى في المطلاع و3 قيد التنفيذ

إنجاز 113 مبنى في المطلاع و3 قيد التنفيذ
التاريخ
9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن إجمالي المباني العامة التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها في مدينة المطلاع السكنية 534 مبنى، منها المباني العامة المنجزة 113 مبنى، والمباني العامة قيد التنفيذ 3 مبان، والمباني العامة المخطط لتنفيذها 418 مبنى.
وذكرت المصادر أن المباني التي تم إنجازها عبارة عن مركز صحي تخصصي ومسجد محلي وسكن للإمام ومدرسة ابتدائي ومدرسة متوسطة وفرع غاز ومخفر شرطة وسوق مركزي والوحدة الاجتماعية والمستوصف والمسجد الجامع.
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