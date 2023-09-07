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المعتوق الكويت تبوأت صدارة المشهد الإنساني خلال العقد الأخير

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق أن الريادة الخيرية للكويت امتد أثرها الإقليمي والعالمي عاما تلو عام حتى تبوأت «صدارة المشهد الإنساني» خلال العقد الأخير، عبر عقد الكثير من المؤتمرات الدولية لدعم الوضع الإنساني في مختلف دول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المعتوق الراعي الفخري لملتقى «الكويت مركز العمل الإنساني» الذي انطلقت فعالياته ونظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمناسبة الذكرى التاسعة لاختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة تحت شعار «العمل الإنساني في الكويت.. مسارات التميز والأثر الإيجابي المستدام وطنيا ودوليا».
وقال المعتوق إن القيم الإنسانية في البلاد تأتي في مقدمة الأولويات وأن العطاء جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، إذ «إننا نفتخر بإرثنا الخيري العريق الذي نشأنا عليه وسارت على دربه العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية».
وأضاف أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع التحديات التي يشهدها العالم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود وتعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إيجابي يصب في مصلحة الإنسانية.
وشدد على أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة والأزمات المختلفة تلزمنا بضرورة تحسين جودة العمل الخيري وتحقيق أقصى استدامة في العطاء.
وذكر «أننا مدعوون اليوم لتحقيق توازن بين استدامة العطاء وجودة الأثر لا سيما أننا نعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل»، مؤكدا أهمية الالتزام بتطوير وتعزيز جودة الأعمال الخيرية وتحقيق تأثير إيجابي يصب في مصلحة الفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت أولويات وأهداف ذات أبعاد مختلفة أبرزها التعريف بالثقافة الإسلامية الوسطية والتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة وتوفير فرص تعليمية وتأهيلية تحقق مخرجات نوعية بغية إحداث الأثر الأكبر في تمكين الإنسان بالمجتمعات المستهدفة.

MENAFN07092023000130011022ID1107031081

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